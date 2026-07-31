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Medias Rojas conectan vuelacercas seguidos en la 8va y superan 5-4 a los Atléticos

MEDIAS ROJAS-ATLÉTICOS
MEDIAS ROJAS-ATLÉTICOS (AP)

Los venezolanos Wilyer Abreu y Willson Contreras conectaron jonrones ante lanzamientos consecutivos en la octava entrada, Sonny Gray trabajó siete innings para lograr su 13.ª victoria de la campaña, y los Medias Rojas de Boston remontaron para superar el jueves 5-4 a los Atléticos.

Ceddanne Rafaela sumó dos hits y dos carreras impulsadas por los Medias Rojas, que han tenido que venir de atrás en ocho de sus últimas 12 victorias.

Los Medias Rojas perdían 4-3 en la octava entrada y empataron cuando Abreu conectó su 16.º jonrón ante un cambio de velocidad del dominicano Luis Medina (2-3). La pelota recorrió 422 pies.

Contreras conectó el siguiente lanzamiento para su 23.º jonrón.

Lawrence Butler sumó dos hits y anotó dos carreras por los A’s. Jacob Wilson también aportó dos hits y una carrera impulsada.

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Gray (13-2), selección de primera ronda de los A’s en 2011, permitió cuatro carreras y siete hits. Tras su peor salida de la temporada, el pelotero tres veces elegido al Juego de Estrellas ponchó a cinco y otorgó dos bases por bolas.

Greg Weissert retiró a tres bateadores y el cubano Aroldis Chapman sorteó un doble con un out en la novena para conseguir su 26.º salvamento.

Los Medias Rojas han ganado 23 juegos consecutivos cuando anotan cuatro carreras o más.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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