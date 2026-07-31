Novato Susac pega nuevo jonrón, Ray logra 7ma victoria seguida y Gigantes vencen 4-1 a Padres

El novato Daniel Susac conectó un jonrón de dos carreras y remolcó tres, para que los Gigantes de San Francisco derrotaran el jueves 4-1 a los Padres de San Diego.

Robbie Ray lanzó seis sólidas entradas para ganar su séptima decisión consecutiva.

Los Padres vieron cortada su racha de cinco triunfos y quedaron a dos juegos del último pasaje de comodín de la Liga Nacional.

Susac encontró el primer lanzamiento que vio de JP Sears (3-4) y catapultó la pelota al balcón del tercer nivel del almacén de ladrillo de Western Metal Supply Co., en la esquina del jardín izquierdo, para poner el 3-0 sin outs en la segunda entrada.

El dominicano Willy Adames estaba en base tras un sencillo en el comienzo del episodio.

Susac añadió un elevado de sacrificio en la quinta para ampliar la ventaja a 4-1. Conectó sus primeros dos jonrones el miércoles, en una victoria por 16-3 contra Milwaukee.

Ray (10-6) limitó a San Diego a una carrera y cuatro hits, ponchó a seis y dio una base por bolas. El zurdo tiene marca de 7-0 en sus últimas 10 aperturas y no pierde desde el 18 de mayo en Arizona.

Erik Miller lanzó la novena para su cuarto salvamento.

El jardinero derecho de los Padres, Fernando Tatis Jr., realizó una espectacular atrapada con un salto para robarle a su compatriota dominicano Rafael Devers un jonrón de tres carreras en la primera entrada.

Devers sí consiguió un elevado de sacrificio, pero Tatis sumó otra jugada a su impresionante lista de jonrones robados, que incluye uno que le quitó a Devers en agosto pasado.

Tatis siguió el batazo elevado de Devers y saltó para colocar el guante bien por encima del muro corto entre el jardín derecho y el central del Petco Park y concretar la atrapada.

Cayó y terminó sentado tras dar una voltereta, pero le pasó la pelota al jardinero central Jackson Merrill, quien la lanzó hacia el cuadro interior.

Merrill ayudó a Tatis a ponerse de pie y le dio unas palmadas en el pecho. Sears levantó el brazo izquierdo en señal de celebración. _____

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