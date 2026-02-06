Stay up to date with notifications from The Independent

Austin Reaves anota 35 puntos y Lakers se sobreponen a lesión de Doncic para vencer 119-115 a Sixers

76ERS-LAKERS
76ERS-LAKERS (AP)

Austin Reaves anotó 35 puntos en apenas 25 minutos, y los Lakers de Los Ángeles se sobrepusieron a la salida de Luka Doncic por una lesión en la pierna izquierda para imponerse el jueves 119-115 a los 76ers de Filadelfia.

LeBron James sumó 17 puntos y diez asistencias a la cuenta de los Lakers, quienes rompieron la racha de cinco victorias consecutivas de Filadelfia con una gran remontada en la segunda mitad. El partido marcó el regreso de los Lakers a casa tras una gira agotadora de ocho visitas.

Joel Embiid anotó 35 puntos y Tyrese Maxey añadió 26, además de prodigar 13 asistencias por los 76ers, quienes desperdiciaron una ventaja de 14 puntos y estuvieron cerca de remontar un déficit de 16 unidades en la segunda mitad pero sufrieron su primera derrota desde el 26 de enero.

Los Lakers ganaban 110-94 con cuatro minutos por jugar, pero Filadelfia redujo la diferencia a 116-113 cuando el novato VJ Edgecombe robó un pase de James y encestó un triple con 36 segundos faltantes. James cometió ocho pérdidas de balón.

Pero Maxi Kleber asistió a Rui Hachimura para una clavada con 12 segundos restantes, y los Lakers se mantuvieron firmes.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

