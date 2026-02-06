Matthew Stafford supera a Drake Maye y gana premio de AP al Jugador Más Valioso de la NFL

Matthew Stafford superó a Drake Maye para llevarse el premio de la AP al Jugador Más Valioso de la NFL el jueves, en la carrera más cerrada desde que Peyton Manning y Steve McNair compartieron el galardón en 2003.

Stafford recibió 24 de los 50 votos para el primer lugar, mientras que Maye obtuvo 23. Sin embargo, Maye tiene la oportunidad de llevarse a casa esta semana un Trofeo Vince Lombardi.

Encabezará el ataque de los Patriots de Nueva Inglaterra el domingo, cuando dispute el Super Bowl ante los Seahawks de Seattle.

Myles Garrett fue elegido de manera unánime como el Jugador Defensivo del Año, tras una temporada en la que estableció un récord con 23 capturas.

El receptor All-Pro Jaxon Smith-Njigba superó a Christian McCaffrey para el premio al Jugador Ofensivo del Año.

Mike Vrabel de Nueva Inglaterra recibió más apoyo que Liam Coen de Jacksonville para obtener el galardón como el Entrenador del Año, con lo cual, se convirtió en el séptimo estratega en obtener la distinción con dos equipos diferentes.

McCaffrey se convirtió en el primer corredor en 24 años que ha ganado el premio al Regreso del Año.

Carson Schwesinger, linebacker de los Browns, recibió apoyo arrollador como el Novato Defensivo del Año.

El receptor de los Panthers, Tetairoa McMillan, arrasó con el premio al Novato Ofensivo del Año.

El coordinador ofensivo de los Patriots, Josh McDaniels, ganó el premio al Entrenador Asistente del Año en la primera temporada de su tercer período con el equipo.

Un panel nacional de 50 miembros de los medios que cubren regularmente la liga completó la votación antes de que comenzaran los playoffs. Los votos fueron tabulados por la firma contable Lutz and Carr.

Los votantes seleccionaron a cinco candidatos principales para los ocho premios de la NFL. Los votos para el primer lugar valían 10 puntos. Los votos del segundo al quinto lugar valían 5, 3, 2 y 1 punto.

Josh Allen, el Jugador Más Valioso de la NFL en 2024, recibió dos votos para el primer lugar, y Justin Herbert obtuvo el otro.

Stafford, quien obtuvo honores de primer equipo All-Pro por primera vez en su carrera de 17 años, terminó con 366 puntos frente a los 361 de Maye. Allen quedó en tercer lugar con 91 puntos, Christian McCaffrey (71 ) fue cuarto y Trevor Lawrence (49) quedó en el quinto puesto.

Es la segunda vez que McCaffrey termina entre los cinco primeros en tres años , más que cualquier otro no mariscal de campo desde que se implementó el sistema de puntos ponderados en 2022.

Stafford lideró la NFL con 4.707 yardas por pase y 46 touchdowns. Lanzó ocho intercepciones y terminó segundo detrás de Maye con un índice de pasador de 109,2. Stafford y los Rams de Los Ángeles perdieron ante Seattle la final de la Conferencia Nacional.

Maye totalizó 4.394 yardas por pase, 31 touchdowns y ocho intercepciones. El profesional de segundo año lideró la liga en índice de pasador (113,5) y porcentaje de pases completos (72).

Jugador Defensivo del Año

Garrett recibió los 50 votos para el primer lugar, convirtiéndose en el noveno jugador que gana este trofeo en múltiples ocasiones y el segundo elegido de manera unánime después de J.J. Watt, quien lo hizo en 2014. El cazamariscales de Cleveland también fue una selección unánime para el equipo All-Pro. Garrett ya había ganado el premio en 2023.

"Esto no comienza sólo conmigo", afirmó Garrett. "Comienza con grandes compañeros de equipo, una gran organización, grandes entrenadores que nos ponen en posición. Estoy agradecido con cada uno de mis compañeros que me ayudaron a llegar aquí. No es posible sin ellos".

El cazamariscales de los Texans, Will Anderson Jr., terminó segundo con 77 puntos, Micah Parsons, quien ocupa la misma posición en los Packers, quedó tercero (63), seguido por otros dos jugadores con las mismas funciones, Nik Bonitto de los Broncos (52) y Aidan Hutchinson de los Lions (42).

Garrett superó a Michael Strahan (22,5) y T.J. Watt (22,5) en el último encuentro de la campaña regular, cuando capturó a Joe Burrow.

Jugador Ofensivo del Año

Smith-Njigba obtuvo 14 votos para el primer lugar frente a los 12 de McCaffrey y terminó con 272. McCaffrey, quien ganó el premio al Regreso del Año, tuvo 223 unidades.

Smith-Njigba atrapó 119 pases y lideró la liga con 1.793 yardas mediante recepciones. Logró 10 touchdowns.

El receptor de los Rams, Puka Nacua, unánimemente seleccionado All-Pro como Smith-Njigba, terminó tercero con ocho votos para el primer lugar y 170 puntos. El corredor All-Pro de los Falcons, Bijan Robinson, estuvo justo detrás de él con seis votos para el primer lugar y 168 puntos.

Maye consiguió cinco votos para el primer lugar y terminó quinto (58). Stafford (3), Allen (1) y Trey McBride (1) también recibieron votos para el primer lugar.

Regreso del Año

McCaffrey, el versátil corredor All-Pro de San Francisco, recibió 31 votos para el primer lugar y 395 puntos, superando a Aidan Hutchinson. Garrison Hearst era el último corredor en obtener el galardón, en 2001.

Hutchinson obtuvo nueve votos para el primer lugar y 221 puntos. Dak Prescott quedó en tercer lugar con seis votos para el primer lugar y 167 puntos. Lawrence obtuvo dos votos para el primer sitio y terminó cuarto (130). Stefon Diggs quedó en quinto lugar (40).

Philip Rivers y Chris Olave recibieron cada uno un voto para el primer lugar.

McCaffrey jugó solo cuatro partidos en 2024 debido a una tendinitis bilateral de Aquiles seguida de una lesión de un ligamento de rodilla que puso fin a la temporada. Regresó para jugar todos los partidos con los 49ers y registró 2.126 yardas desde la línea de golpeo, así como 17 touchdowns.

Novato Defensivo del Año

Schwesinger recibió 40 votos para el primer lugar y acaparó 441 puntos para convertirse en el sexto jugador en las últimas 45 temporadas en ganar el premio después de no ser elegido en la primera ronda. Shaq Leonard (2018) y DeMeco Ryans (2006) fueron los otros en las últimas 20 temporadas.

Cleveland seleccionó a Schwesinger en la segunda ronda en el 33er sitio general.

El versátil back defensivo de los Seahawks, Nick Emmanwori, obtuvo siete votos para el primer lugar y terminó segundo (199). El cazamariscales de los Falcons, James Pearce, obtuvo dos votos para el primer lugar y terminó tercero. El safety de los Falcons, Xavier Watts, recibió el otro voto para el primer puesto. Watts (102) fue cuarto y el cazamariscales de los Giants, Abdul Carter (72), quedó en quinto lugar.

Novato Ofensivo del Año

McMillan obtuvo 41 votos para el primer lugar después de atrapar 70 pases para 1.014 yardas y siete touchdowns.

El mariscal de campo de los Saints, Tyler Shough, obtuvo cinco votos para el primer lugar y terminó segundo con 168 puntos, muy por detrás de los 445 de McMillan.

El corredor de los Patriots, TreVeyon Henderson, y el mariscal de campo de los Giants, Jaxson Dart, obtuvieron un voto por cabeza para el primer lugar. El liniero ofensivo de los Seahawks, Grey Zabel, recibió dos.

Henderson terminó tercero (111), Dart (88) fue cuarto y el receptor de los Buccaneers, Emeka Egbuka (66), se ubicó quinto.

Entrenador Asistente del Año

McDaniels recibió 17 de los 50 votos para el primer lugar y terminó con 249 puntos. El coordinador defensivo de los Broncos, Vance Joseph, quedó en segundo lugar con 10 votos para el primer lugar y 176 unidades.

El coordinador defensivo de los Vikings, Brian Flores, obtuvo ocho votos para el primer lugar, terminando tercero (130). El coordinador defensivo de los Eagles, Vic Fangio, recibió cuatro y se situó quinto (78) detrás del coordinador ofensivo de los Seahawks, Klint Kubiak, quien tuvo tres votos para el primer lugar y 102 puntos.

El coordinador defensivo de los Texans, Matt Burke (3); el ex coordinador defensivo de los 49ers y ahora entrenador de los Titans, Robert Saleh (2); el coordinador defensivo de los Jaguars, Anthony Campanile (2), y el entrenador de línea ofensiva de los Bills, Aaron Kromer (1), también recibieron votos para el primer lugar.

