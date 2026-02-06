Drake Maye atribuye su éxito con los Patriots a ser el menor de 4 exitosos deportistas colegiales

Cuando Drake Maye piensa en lo que le permitió llegar al Super Bowl apenas en su segunda campaña en la NFL, su mente viaja hacia algunas de las competencias más duras que ha enfrentado.

“Creo que cada partido de baloncesto de dos contra dos en el patio trasero probablemente me preparó para esto”, dijo el quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra. “Se trata de la alegría de ello, pero también la sensación que obtienes al lograr algo, ya sea vencer a mis hermanos mayores o simplemente tener la oportunidad de competir a un alto nivel”.

Sus hermanos Luke, Cole y Beau nunca se lo pusieron fácil al menor de los Maye. Eso llevó a que Drake siguiera sus pasos como deportista universitario. Luke y Beau brillaron en la cancha de baloncesto en Carolina del Norte. Cole ganó un título nacional de béisbol en Florida.

Maye ahora tendrá la oportunidad de lograr algo que ninguno de los otros ha conseguido. El domingo, liderará el ataque de los Patriots en el Super Bowl contra los Seahawks de Seattle.

Será la 12ma aparición de Nueva Inglaterra en el Super Bowl y la narrativa se ha centrado en las similitudes de este equipo y el primero que Tom Brady encabezó para que la franquicia ganara su trofeo Lombardi inicial en la temporada 2001. Pero también hay muchas diferencias.

Maye tiene un largo camino por recorrer antes de acercarse a emular el éxito de Brady. Aun así, después de los intentos fallidos iniciales de los Patriots para llenar los zapatos del futuro miembro del Salón de la Fama, Maye parece un digno sucesor.

Sí, al igual que Brady, Maye encontró su ritmo en su segunda temporada. Pero también está siguiendo su propio camino.

Brady creció en California queriendo ser Joe Montana, pero no fue seleccionado sino hasta la sexta ronda del draft. Maye fue la tercera selección general del draft, proveniente de Carolina del Norte. Vio a los Patriots vencer a sus Panthers en el primer Super Bowl que presenció en persona. Ese duelo tuvo lugar en el mismo estadio donde ahora jugará su primer Super Bowl.

Maye ha tratado de evitar la atención durante su temporada de revelación, aunque eso no le ha impedido ganarse el respeto de sus compañeros, quienes creen que su mejor fútbol está por venir.

Las habilidades de liderazgo de Maye también han sido refrescantes para quienes lo rodean.

Cuando el entrenador de los Patriots, Mike Vrabel, examinó el panorama de la NFL en busca de un nuevo equipo, una de las cosas que esperaba encontrar era un grupo con un joven mariscal de campo alrededor del cual pudiera construir.

No le tomó mucho tiempo ver algo especial en Maye.

“Creo que probablemente me di cuenta de eso antes de llegar aquí. Esa es una gran parte de la razón por la que quería estar aquí”, dijo Vrabel.

Luego tuvo la oportunidad de verlo en persona.

“Hubo jugadas en el campamento de entrenamiento y cosas que hizo”, dijo Vrabel. “Creo que lo que más destacó fue la precisión fuera del bolsillo o en movimiento, la forma en que juega la posición, tiene una naturaleza atlética en la forma en que juega la posición. Así que creo que eso es algo único”.

Maye también ha demostrado su habilidad para correr con 450 yardas y cuatro touchdowns durante la temporada regular.

Ha registrado 141 yardas por tierra y un touchdown en los playoffs, agregando una dimensión a su juego que el coordinador ofensivo Josh McDaniels ha estado más que dispuesto a incorporar en su esquema.

