Salah debe demostrar su valía en Liverpool tras ser descartado por Arne Slot

Las señales de advertencia a Mohamed Salah era evidentes.

Su nivel había decaído. Los comentaristas comenzaban a criticarlo. La carga de partidos de Liverpool cruje. Además, el técnico Arne Slot claramente necesitaba hacer cambios en medio de la peor racha de resultados del equipo en más de 70 años.

Y así, Salah fue descartado.

De hecho, ni siquiera salió del banquillo en la victoria 2-0 en West Ham que evitó agudizar la crisis en la Liga Premier el domingo.

Se desató la histeria, y tal vez una reacción exagerada.

Los cuestionamientos s sobre si este era el principio del fin para Salah en Liverpool podrían ser prematuros.

La visita a West Ham se dio en medio de una serie de cinco partidos en 15 días para Liverpool. Perderse el del medio de esos —contra uno de los peores equipos de la liga— no fue gran cosa, incluso si fue la primera vez en 19 meses que Salah comenzó como suplente en un partido de la Premier.

“Mo ha tenido una carrera increíble aquí en este club y tendrá un muy buen futuro en este club porque es un jugador tan especial”, dijo Salah.

“Cuatro partidos en 10 días, con solo 14 a 15 jugadores de campo disponibles para nosotros, entonces tienes que decidir de vez en cuando hacer una alineación determinada y tratas de elegir la mejor alineación para cada partido".

Se espera que Salah vuelva jugar cuando Liverpool reciba al Sunderland el miércoles en una jornada de mitad de semana en la máxima categoría del fútbol inglés.

Sin embargo, esto pone algo de presión sobre el delantero egipcio de 33 años para comenzar a rendir, dado que sólo ha marcado cuatro goles hasta ahora en la liga.

Y no pasará mucho tiempo antes de que se marche a la Copa Africana de Naciones. Eso podría ser una prueba más difícil para Slot: si, en ausencia de Salah, el Liverpool encuentra una fórmula que mejore los resultados, ¿qué hará entonces el entrenador holandés?

No hay duda de que el Liverpool ya está mirando hacia el futuro con los fichajes de Florian Wirtz (22), Hugo Ekitike (23) y Alexander Isak (26). Y en Isak, quien anotó el primer gol contra West Ham, Slot ahora tiene un delantero nato que eventualmente debería aliviar la carga sobre Salah.

Pero Salah es una gran figura del club que tiene un despliegue físico supremo, y lideró la carga de Liverpool al título de liga la temporada pasada.

No se sorprendan si vuelve a ser el atacante de referencia de de Liverpool una vez que el equipo supere este difícil período, que lo vio perder ocho de sus 11 partidos anteriores antes del partido contra West Ham.

Slot dijo: “Ha sido tan importante para este club y será importante para este club en el futuro”.

Partidos clave

Arsenal ha empatado dos partidos consecutivos fuera de casa en la liga, pero aún tiene una ventaja de cinco puntos antes de recibir a Brentford.

El Manchester City, que ocupa el segundo lugar, visita al ulham, mientras que el Chelsea —un punto más atrás— irá a Leeds.

Jugadores a seguir

Después de una ausencia de cuatro semanas, Viktor Gyokeres regresó con Arsenal en el empate 1-1 contra Chelsea el domingo. El técnico Mikel Arteta dispone de muchas opciones en ataque ahora, con Mikel Merino habiendo ocupado el puesto de manera efectiva durante la reciente ausencia de Gyokeres y Gabriel Jesus también en forma nuevamente después de casi un año alejado debido a una lesión en el ligamento cruzado anterior.

Erling Haaland no ha marcado en ninguno de sus últimos tres partidos con el City y de repente tiene un retador inesperado por la Bota de Oro.

Ese es Igor Thiago, el delantero brasileño de Brentford que tiene nueve goles en sus últimos ocho partidos de liga y lleva 11 en la temporada, tres menos que Haaland.

Ausencias

Chelsea no contará con el mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo para su partido en Leeds, ya que comienza una suspensión tras su tarjeta roja directa contra Arsenal. Con Romeo Lavia también actualmente inactivo, Reece James puede tener que continuar en un papel poco familiar en la medular.

Fuera del campo

La presión está aumentando sobre Thomas Frank, el entrenador de Tottenham, después de tres derrotas consecutivas en la última semana, incluida una importante en el derbi contra Arsenal y, más recientemente, en casa contra Fulham. Se ha escuchado descontento entre los hinchas, algunos de los cuales fueron blanco de Frank después del partido contra Fulham por abuchear al portero Guglielmo Vicario por algunos errores.

“No pueden ser verdaderos fanáticos de Tottenham porque todos se apoyan cuando estás en la cancha”, dijo Frank.

Los Spurs tendrán un largo viaje a Newcastle el martes. Tottenham ya ha perdido en St. James' Park en la Copa de la Liga Inglesa esta temporada y ha sido goleado 4-0 y 6-1 en dos de sus últimos tres encuentros de liga allí.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes