NC State y Virginia abrirán la temporada de fútbol americano universitario 2026 en Brasil

N.C. State y Virginia abrirán la próxima temporada en Brasil, convirtiéndose en el primer partido de fútbol americano universitario que se disputa en Sudamérica.

El partido se jugará el 29 de agosto de 2026 en Río de Janeiro, según un anuncio de las universidades, los organizadores y la Conferencia de la Costa Atlántica. El partido en Brasil, reportado por primera vez por Pack Pride en noviembre, contará como un partido de liga.

Los equipos habían acordado una serie de partidos no conferenciales de ida y vuelta que no contarían en la clasificación de la ACC, ya que los partidos se añadieron fuera del modelo de programación de la liga.

NC State ganó el enfrentamiento de este año en septiembre. El partido en Brasil reemplazaría el partido en casa de Virgina que estaba programado para el próximo año, aunque ahora se ha integrado en el calendario de la liga a medida que la ACC pasa a un calendario de nueve partidos.

La directora atlética de Virginia, Carla Williams, dijo que el partido permitiría a su escuela "expandir nuestra presencia internacional", mientras que el director atlético de N.C. State, Boo Corrigan, expresó que también permitiría a las escuelas "llevar el fútbol americano a otro continente".

