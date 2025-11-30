Gol de Isak impulsa victoria balsámica de Liverpool ante West Ham. Man United remonta ante Palace

Alexander Isak anotó su primer gol en la Liga Premier para Liverpool, uno que encaminó una victoria imperiosa para el vigente campeón al visitar a West Ham el domingo.

En el día en el que Mohamed Salah fue relegado al banquillo, Isak abrió el marcador en el Estadio de Londres y el Arne Slot se impuso por 2-0. Cody Gakpo marcó el segundo tanto de un Liverpool, que venía de perder seis de sus últimos siete encuentros de liga.

Isak, protagonista de un fichaje récord en el fútbol británico por el desembolso de 170 millones de dólares a Newcastle en el verano, no había anotado en sus cinco partidos de liga con su nuevo club y apenas tenía un gol en 10 compromisos en total. Pero en ausencia de Salah, el internacional sueco definió de primera a los 60 cuenta para abrir su cuenta en la Premier.

A primera hora, Joshua Zirkzee puso fin a su propia sequía goleadora con su primer tanto en la liga en casi un año para liderar al Manchester United en el triunfo 2-1 en el feudo de Crystal Palace.

Además, Aston Villa 1-0 venció al colista Wolverhampton y Brighton ganó a domicilio 2-0 ante Nottingham Forest.

La zurda de Zirkzee

Zirkzee no había marcado en la máxima categoría de Inglaterra desde un doblete contra Everton el 1 de diciembre del año pasado. Pero el delantero holandés puso fin a su sequía con un impresionante gol a los 54 minutos en el Selhurst Park para igualar el partido después de que Jean-Philippe Mateta adelantó al Palace al cobrar un penal en la primera mitad.

Mason Mount anotó el gol decisivo nueve minutos después. El United puso fin a la racha de 12 partidos invictos en casa del Palace en la liga.

Una brillante acción individual de Zirkzee enchufó al United en el partido. Tras un tiro libre cobrado por Bruno Fernandes por la izquierda, controló el balón con el pecho dentro del área, hizo un giro y definió con un zurdazo casi sin ángulo. Fue apenas su octavo gol en total para el United desde que llegó procedente de Bologna el año pasado y su primero esta temporada.

Entró en el once titular del United tras las lesiones de los delanteros Benjamin Sesko y Matheus Cunha y ofreció uno de sus mejores momentos en su etapa en el club.

Mount anotó el gol decisivo tras un tiro libre al rematar rasante desde el borde del área después de un pase de Fernandes.

Mateta puso en ventaja al Palace con un penal ejecutado dos veces a los 36. Se consideró que el internacional francés hizo un doble toque en la primera ejecución y se le pidió que lo repitiera, según la aclaración de la regla que se implementó después de que el doble toque accidental del argentino Julián Álvarez en una tanda de penales contra el Real Madrid la temporada pasada ayudara a eliminar al Atlético de Madrid de la Liga de Campeones.

