Barcelona: Flick dice que Araújo se perderá otro partido por motivos personales

El defensor Ronald Araújo fue descartado por el Barcelona para el partido de La Liga española contra el Atlético de Madrid el martes debido a un asunto personal, dijo el entrenador Hansi Flick.

Medios españoles informaron que los agentes del jugador uruguayo se reunieron con el Barcelona el lunes y, según se informa, le dijeron al club que Araújo necesitaba tiempo para cuidar su salud mental.

Araujo no jugó el sábado en la victoria 3-1 contra Alavés. El club dijo que estaba lidiando con un virus estomacal.

El defensor fueexpulsado justo antes del descanso en la derrota 3-0 ante Chelsea en la Liga de Campeones la semana pasada.

“Ronald no está preparado, es una situación privada y no quiero decir más", dijo Flick el lunes en una rueda de prensa.

Flick se negó a dar más detalles sobre la situación de Araujo y pidió a los medios que la respeten.

El Barcelona lidera La Liga con un punto de ventaja sobre el Real Madrid, que ocupa el segundo lugar después de 14 jornadas. El Atlético dirigido por el argentino Diego Simeone marcha cuarto, tres puntos detrás del club catalán.

“Sabemos que jugamos contra un equipo fantástico, de mucha calidad y con uno de los mejores entrenadores”, afirmó Flick. “Será un partido duro. Vamos líderes, pero la temporada no ha acabado".

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes