Rybakina y Sabalenka liderarán grupos de las Finales WTA en Indian Wells

Elena Rybakina, primera cabeza de serie, y Aryna Sabalenka, número 2 del mundo, encabezan sus respectivos grupos de individuales para las Finales de la WTA, con las estadounidenses Coco Gauff y Jessica Pegula ubicadas en el mismo grupo.

El sorteo dividió el martes a las ocho clasificadas de individuales y a los equipos de dobles en grupos de todos contra todos para el campeonato que cierra la temporada, que comienza el domingo y se disputa hasta el 15 de noviembre en el Indian Wells Tennis Garden.

Cada jugadora y cada pareja se enfrentará a las otras tres de su grupo durante los primeros seis días, y las dos mejores avanzarán a las semifinales.

Además de la campeona defensora de las Finales de la WTA, Rybakina, en el Grupo 1 están Gauff, cuarta preclasificada; Pegula, quinta preclasificada; y Linda Noskova, octava cabeza de serie.

“Me siento muy emocionada. Definitivamente, cada año es diferente. Ahora estamos jugando al aire libre. Hay muchas jugadoras duras, todas grandes campeonas”, dijo Rybakina, ganadora del Abierto de Estados Unidos.

Será la primera vez desde 2023 en Cancún, México, que las Finales se disputen al aire libre.

Después de Sabalenka, las otras integrantes del Grupo 2 son Mirra Andreeva, tercera cabeza de serie; Elina Svitolina, sexta preclasificada; y Karolina Muchova, séptima.

El año pasado, Rybakina derrotó a Sabalenka en la final para conquistar el título.

Andreeva, campeona de Roland Garros, Muchova y Noskova, campeona de Wimbledon, debutan en las Finales.

Rybakina abrirá la actividad el domingo contra Noskova, y después Gauff se medirá con Pegula. La rivalidad histórica entre las estadounidenses está empatada 6-6, con Gauff ganando su enfrentamiento más reciente en Cincinnati en agosto.

Sabalenka iniciará los partidos de individuales del lunes contra Muchova, seguida por el duelo Andreeva vs. Svitolina.

El evento se disputa en la sede del BNP Paribas Open, que cada marzo reúne en un mismo torneo a los circuitos masculino y femenino. Fue trasladado desde Arabia Saudí al desierto del sur de California por preocupaciones de seguridad y de estabilidad regional relacionadas con la guerra de Irán.

En dobles, las primeras preclasificadas Gabriela Dabrowski y Luisa Stefani lideran el Grupo 1, y las segundas cabezas de serie Taylor Townsend y Katerina Siniakova encabezan el Grupo 2.

Las otras parejas del Grupo 1 son las terceras preclasificadas Guo Hanyu y Kristina Mladenovic; las quintas Hsieh Su-wei y Jelena Ostapenko; y las séptimas Elise Mertens y Zhang Shuai.

Mertens ganó el título el año pasado junto a Veronika Kudermetova frente a Stefani, quien entonces hizo pareja con Timea Babos.

El resto del Grupo 2 lo integran las cuartas cabezas de serie Cristina Bucsa y Nicole Melichar-Martinez; las sextas Ellen Perez y Demi Schuurs; y las octavas Sara Errani y Jasmine Paolini.

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