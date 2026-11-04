Corredor de Cardinals Jeremiyah Love va a lista de lesionados por esguince de tobillo

Los Cardinals de Arizona colocaron al corredor Jeremiyah Love en la lista de lesionados por un esguince de tobillo, otro contratiempo durante su temporada de novato, anunció el equipo el martes.

La tercera selección global del draft, procedente de Notre Dame, se perfilaba para tener un impacto inmediato con los Cardinals, pero ha lidiado con problemas en ambos tobillos desde la pretemporada.

Regresó tras esas molestias para jugar contra los Cowboys el domingo, pero sumó apenas 23 yardas por tierra en nueve acarreos antes de salir por una lesión distinta de tobillo.

Love ha acumulado 268 yardas terrestres y un touchdown en seis partidos esta temporada, incluidas 90 yardas —su mejor marca del año— contra los 49ers el 27 de septiembre. Se perderá al menos los próximos cuatro partidos antes de ser elegible para regresar.

El entrenador Mike LaFleur, quien está en su primer año, insinuó el lunes que la lesión de Love podría requerir una estadía en la lista de reservas lesionados.

“La verdad es que es una pena para él: quiere estar ahí afuera ayudando a sus compañeros”, expresó LaFleur. “Es un tipo que ama el fútbol americano, que quiere aportar. Tiene un gran espíritu de trabajo en equipo, muy entrenable y muy agradable. Para él, pasar por lo que está pasando es adversidad, sin duda, pero va a salir más fuerte por esto”.

Ha sido una racha dura de lesiones para la generación de novatos de Arizona. El liniero ofensivo de segunda ronda Chase Bisontis y el liniero defensivo de cuarta ronda Kaleb Proctor se perderán toda la temporada por lesiones de rodilla, mientras que el receptor de quinta ronda Reggie Virgil (espalda) y el tackle izquierdo Jayden Williams (rodilla) también están lidiando con problemas.

Los Cardinals también colocaron al receptor veterano Kendrick Bourne en la lista de lesionados por una lesión de tobillo que podría dejarlo fuera el resto de la temporada. Bourne era el tercer receptor del equipo en yardas, con 263 en ocho partidos.

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