George Russell afirmó que fue “bastante divertido” escuchar las burlas de Max Verstappen después del Gran Premio de Las Vegas, pero no busca hacer amigos en la parrilla en la Fórmula 1.

Verstappen habló después de ganar la carrera de Las Vegas y el piloto de Red Bull calificó a Russell como “muy por debajo de mi nivel”. También señaló que fue “honestamente fantástico” ver que su rival de Mercedes cometiera un error que lo sacó de la pelea por la victoria.

“Fue bastante divertido, me parecieron curiosos algunos de los comentarios después de la carrera. Pero al final del día, él hizo una carrera increíble y la ganó, así que puede permitirse decir lo que quiera, la verdad. Y de mi lado, a seguir adelante”, declaró Russell el jueves en la antesala del Gran Premio de Qatar.

Al preguntársele si existe alguna posibilidad de que él y Verstappen pongan en pausa su rivalidad, Russell respondió que no pretende hacer amigos en la F1.

“Todos somos competidores ahí afuera. Creo que no hay una manera correcta o incorrecta respecto a la mentalidad que tiene cada uno”, comentó. “No busco ser el mejor amigo de nadie en la parrilla. Solo estoy trabajando, mirando y luchando por ganar. Así de simple”.

La larga disputa entre Verstappen y Russell continuó en Las Vegas cuando tuvieron un contacto en pista durante las prácticas, y Russell dijo que alguien necesitaba “plantarle cara” a su rival neerlandés.

“Habla mucho fuera de la pista y, honestamente, no me molesta realmente porque está muy por debajo de mi nivel, así que de todos modos no tiene mucho sentido para mí intentar desafiar eso”, expresó Verstappen.

“Fue honestamente fantástico cuando miré por el espejo y vi lo que estaba pasando” cuando Russell cometió su error, añadió Verstappen. “Cuando luego crucé la meta en primer lugar, mi día quedó completo”.

Verstappen y Russell han chocado repetidamente dentro y fuera de la pista, y Russell acusó al piloto neerlandés de estrellarse deliberadamente contra él el año pasado.

Este fin de semana en Qatar, regresan al escenario de una guerra de palabras de 2024, en la que Russell acusó a Verstappen de intimidación y Verstappen dijo que “perdió todo respeto” por Russell.

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