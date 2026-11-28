Los Falcons de Atlanta dejaron en libertad al quarterback Tua Tagovailoa el sábado, quien apareció en apenas un partido esta temporada después de que su esperada competencia con Michael Penix Jr. por el puesto de titular nunca se concretó.

Con Penix todavía recuperándose de una cirugía de rodilla que puso fin a su temporada 2025, el entrenador Kevin Stefanski anunció el 9 de septiembre que Tagovailoa abriría la temporada como titular en Pittsburgh. Un día después, Tagovailoa abandonó la práctica por una lesión en el oblicuo y Cooper Rush fue titular en los dos primeros partidos de la temporada antes de que Penix regresara para quedarse con el puesto de titular.

Los Falcons dejaron en libertad a Rush el 19 de octubre cuando firmaron a Andy Dalton. La salida de Tagovailoa deja a Dalton y al novato Jack Strand como suplentes detrás de Penix para el partido del domingo en Minnesota.

“Tua llegó a Atlanta para competir, y se condujo con carácter y cordialidad durante todo el tiempo que estuvo aquí. Tras conversaciones reflexivas con los representantes de Tua, consideramos que este era el mejor camino a seguir. Les deseamos a Tua y a su familia nada más que lo mejor”, señaló el gerente general Ian Cunningham en un comunicado difundido por el equipo.

Tagovailoa completó 2 de 3 pases para 34 yardas, con una intercepción, al jugar detrás de Penix en una derrota 30-23 en tiempo extra ante Baltimore el 11 de octubre.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP