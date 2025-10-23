Rozier y una lesión supuestamente falsa que habría alterado apuestas en 2023 llevan a su arresto

Terry Rozier estaba promediando casi 21 puntos por partido con los Hornets de Charlotte cuando la temporada 2022-23 se acercaba a su fin. Pero durante un encuentro contra los Pelicans de Nueva Orleans, sólo anotó cinco unidades en menos de 10 minutos antes de declarar que estaba lesionado.

La lesión no era real y todo formaba parte de un esquema para ayudar a ciertos apostadores, según la acusación de un jurado federal investigador que se dio a conocer el jueves en Nueva York.

Este episodio está en el centro de un escándalo impactante que está estremeciendo a la NBA. Rozier, un amigo suyo y otras personas fueron acusadas de complot para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.

El caso revelaría también cómo las populares "apuestas de proposición" pueden ser explotadas con información privilegiada de los vestuarios. En este tipo de apuestas, no importa el resultado de un partido, sino que se pone dinero en estadísticas individuales de los jugadores.

Antes del duelo de los Hornets y Pelicans, Rozier le dijo a un viejo amigo que “se retiraría prematuramente en el primer cuarto debido a una supuesta lesión y no regresaría”, según la acusación.

Eso significaba que los apostadores que sabían que Rozier se quedaría en el banco podían colocar fácilmente su dinero proponiendo que su total de puntos estaría por debajo de su promedio. Por otro lado, los apostadores que no tenían la información privilegiada y que tomaron la opción de “más de”, perdieron dinero al apostar que anotaría más de 21 tantos.

El amigo de Rozier, Deniro “Niro” Laster, compartió la información con otras personas, quienes colocaron más de 250.000 dólares en apuestas de proposición, que resultaron rentables, según la acusación.

Laster recogió decenas de miles de dólares de personas que se beneficiaron de la información privilegiada y luego condujo hasta la casa de Rozier en Charlotte, Carolina del Norte, donde “contaron el dinero” una semana después, dice la acusación.

La acusación incluye descripciones de varios jugadores de la NBA no identificados cuya disponibilidad para ciertos encuentros fue la fuente de actividad de apuestas. Esos jugadores no están acusados de irregularidades y no hay indicios de que siquiera supieran lo que se decía sobre su estado para los encuentros.

Entre dichos basquetbolistas figuran LeBron James, Anthony Davis y Damian Lillard. Sus identidades quedaron establecidas basándose en una revisión de los informes de lesiones para los partidos mencionados en la acusación. Los documentos muestran que ciertos acusados compartieron información sobre la disponibilidad de jugadores el 24 de marzo de 2023, involucrando a los Trail Blazers de Portland, y dos partidos en 2023 y 2024, donde participaban los Lakers de Los Ángeles.

Damon Jones, quien fue asistente extraoficial de los Lakers en 2022-23, también fue acusado de compartir información que no era pública sobre el estado de los jugadores en los dos duelos de los Lakers.

En el encuentro de 2023, Jones está acusado de enviar mensajes de texto a otros diciendo que un jugador que no estaba en el informe de lesiones se perdería el partido por una dolencia en una pierna. James, quien había aparecido anteriormente en la lista como cuestionable, no jugó debido a problemas de tobillo.

“¡Apuesta fuerte por Milwaukee esta noche antes de que la información salga a la luz!”, dijo Jones en un mensaje de texto, según la acusación.

El abogado de Rozier, Jim Trusty, dijo que su cliente “no es un apostador” y “espera ganar esta pelea”.

No se sabe de inmediato si Laster o Jones tenían abogados que pudieran comentar sobre las acusaciones.

El Sindicato Nacional de Jugadores de Baloncesto dijo que haría todo lo posible para proteger a sus miembros, incluido Rozier.

“La integridad del deporte es primordial para los jugadores de la NBA, pero también lo es la presunción de inocencia, y ambas se ven obstaculizadas cuando la popularidad de los jugadores se utiliza indebidamente para ganar atención”, señaló la agrupación gremial.

Rozier ahora es jugador del Heat de Miami.

También Chauncey Billups, entrenador de los Trail Blazers de Portland y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, fue acusado de participar en un complot para arreglar juegos de naipes de alto riesgo en Las Vegas, Miami, Manhattan y los Hamptons, con el respaldo de familias del crimen organizado de La Cosa Nostra. Se dejó un mensaje que solicitaba comentarios a Billups, sin obtener respuesta.

FanDuel, una de las casas de apuestas más grandes, emitió un comunicado, en el que manifestó su preocupación por la acusación.

“Los hechos de hoy son profundamente perturbadores y deberían preocupar a los fanáticos, deportistas y a todos los que aman los deportes y valoran la integridad y el juego limpio”, indicó FanDuel.

