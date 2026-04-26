Roupp domina, Schmitt vuelve a dar el golpe y Gigantes vencen 6-3 a Marlins

Landen Roupp limitó a Miami a dos imparables en siete entradas y dos tercios de labor y Casey Schmitt conectó un jonrón para tomar la delantera por segundo juego consecutivo, mientras los Gigantes de San Francisco vencieron 6-3 a los Marlins el domingo.

Los Gigantes ganaron tres series consecutivas y siete de sus últimos 10 juegos.

Roupp (5-1) permitió un jonrón de tres carreras a Graham Pauley en un lanzamiento con cuenta de 0-2 con dos fuera en la segunda entrada. Luego, Roupp retiró a los siguientes 18 bateadores antes de otorgar base por bolas al dominicano Heriberto Hernández con dos outs en la octava.

Hernández fue el último bateador al que se enfrentó Roupp. El derecho ponchó a seis, regaló dos boletos y se apuntó su cuarta decisión consecutiva.

El zurdo Erik Miller retiró a los cuatro bateadores que enfrentó para conseguir su segundo salvamento.

Con el juego empatado 3-3, Jung Hoo Lee abrió la séptima con un sencillo flojo al jardín central ante Andrew Nardi (1-1). Lee se fue de 5-4.

Después de que Matt Chapman recibió base por bolas, el venezolano Luis Arraez ejecutó un toque de sacrificio. Schmitt conectó entonces su cuarto cuadrangular de la temporada, para darle a los Gigantes ventaja de 6-3.

El sábado, Schmitt pegó el jonrón de la ventaja en una victoria 6-2 sobre los Marlins.

Los Gigantes perdían 3-1 en la sexta entrada el domingo antes de que el dominicano Rafael Devers impulsara a Schmitt con un doble y Drew Gilbert remolcara a Devers con un sencillo para poner el juego 3-3. Devers no había conectado hit en sus 14 turnos anteriores.

El abridor de Miami, Max Meyer, permitió una carrera sucia en cinco entradas.

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