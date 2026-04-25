El CB de Tennessee Jermod McCoy, entre los mejores disponibles en el día 3 del draft de la NFL

Entre los prospectos más promocionados que aún esperan que sus teléfonos vibren y que se anuncien sus nombres en el draft de la NFL de 2026 está el esquinero de Tennessee Jermod McCoy, quien se perdió toda la temporada pasada por una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA).

McCoy sumó media docena de intercepciones y 16 pases desviados en 25 partidos con los Volunteers, y su temporada 2024 fue digna de una selección de primera ronda, según sugirió Jeff Legwold de ESPN, quien ubicó a McCoy como el 11mo mejor jugador del draft.

McCoy es uno de los prospectos más atléticos de la clase del draft de la NFL de 2026. Fue campeón estatal de Texas en salto de longitud y triple salto, y también fue seleccionado a nivel estatal en béisbol.

Incluso con las preocupaciones por su rodilla reparada quirúrgicamente, McCoy podría ser una selección de valor el sábado, cuando los equipos cierren el draft de tres días y siete rondas, con las últimas cuatro por desarrollarse.

Otros que aún estarán esperando escuchar sus nombres el sábado incluyen:

Skyler Bell, WR, UConn

Ya se han seleccionado 17 receptores abiertos, pero Bell aporta valor en el tercer día. Proyectado como una selección de segunda o tercera ronda, la temporada pasada se ubicó entre los tres mejores de la FBS en recepciones (101), yardas (1.278), recepciones de touchdown (13), yardas por partido (98,3) y yardas después de la recepción (833).

Kyle Louis, LB, Pitt

Algunos equipos proyectan a Louis como safety. Brilló en el Senior Bowl después de conseguir media docena de intercepciones y dos docenas de tacleadas detrás de la línea de golpeo en las últimas dos temporadas.

Garrett Nussmeier, QB, LSU

El mejor quarterback que queda disponible en el draft, Nussmeier lidió con una lesión abdominal el otoño pasado que limitó su producción. Pasó de 4.092 yardas por pase con 29 touchdowns en 2024 a 1.927 yardas y una docena de anotaciones la temporada pasada. Con 1,88 metros y 92 kilos, está del lado más pequeño para un quarterback y algunos cazatalentos se preocupan por sus 17 intercepciones, pero tiene un brazo fuerte y se mueve bien dentro del bolsillo.

Jason Kilgore, S, South Carolina

Un atleta excepcional y una máquina para tacleadas, Kilgore destacó en el combine de cazatalentos de la NFL, con un salto horizontal de 3,30 metros, el mejor entre los safeties, y 94 centímetros en el salto vertical.

Keionte Scott, CB, Miami

El mejor esquinero que queda disponible, Scott es un prospecto listo para jugar de inmediato, proyectado como esquinero nickel, pero con mentalidad de safety. Es fluido en cobertura y un buen tacleador.

Connor Lew, C, Auburn

Lew es el mejor liniero interior disponible de cara al fin de semana. Se rompió el LCA el otoño pasado, pero es considerado el mejor prospecto de centro por ser potente y flexible para los 141 kilos que carga en su estructura de 1,93 metros.

Mike Washington Jr., RB, Arkansas

El mejor corredor disponible en el tercer día, Washington ha demostrado que puede adaptarse a distintos esquemas al jugar en Buffalo, New Mexico State y Arkansas, con sus totales por tierra aumentando de 625 a 725 y luego a 1.070. Es rápido para un jugador de 1,85 metros y 101 kilos, con un tiempo de 4,33 segundos en las 40 yardas.

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