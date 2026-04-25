Schmidt, Gilbert y Ramos conectan jonrones y los Gigantes vencen 6-1 a los Marlins

Casey Schmidt conectó un jonrón de dos carreras, Drew Gilbert y el boricua Heliot Ramos añadieron cuadrangulares solitarios y los Gigantes de San Francisco vencieron el sábado 6-2 a los Marlins de Miami.

Los Marlins tomaron una ventaja temprana de 1-0 gracias a un sencillo impulsor de Xavier Edwards ante el abridor de los Gigantes, Robbie Ray, con dos outs en la tercera entrada, antes de que Gilbert empatara en la quinta con su jonrón frente al abridor dominicano de Miami, Eury Pérez, el segundo de la temporada.

Pérez luego permitió un doble de Matt Chapman y un jonrón de Schmidt en la sexta, lo que le dio a los Gigantes una ventaja de 3-1. Después de que retiraran a Pérez (2-2), Patrick Bailey puso el marcador 4-1 con un sencillo impulsor.

Ramos conectó su tercer jonrón de la temporada en la octava y el venezolano Luis Arraez puso el juego 6-1 con un sencillo impulsor, su segundo hit del encuentro. Los Gigantes terminaron con 11 imparables en el día.

Matt Gage (2-0) se llevó la victoria en relevo de Ray, quien permitió cuatro hits y ponchó a cuatro en cinco entradas.

Pérez ponchó a seis, pero permitió siete hits y cuatro carreras limpias.

Edwards y el dominicano Agustín Ramírez sumaron dos hits cada uno por los Marlins.

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