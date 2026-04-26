Messi e Inter Miami se conforman con otro empate en casa 1-1 ante New England

Lionel Messi e Inter Miami todavía esperan su primera victoria en su nueva casa.

Germán Berterame anotó tras un rebote en el minuto 76 e Inter Miami terminó con un empate 1-1 ante el New England Revolution la noche del sábado, lo que mantuvo a los campeones defensores de la MLS Cup sin triunfos en tres partidos en su nuevo estadio de Miami.

Las Garzas tienen marca de 0-0-3 en el nuevo recinto — en comparación con 5-1-1 en partidos de la MLS como visitantes esta temporada. Inter Miami ahora está invicto (5-0-4) en sus últimos nueve partidos de la MLS tras una derrota en el inicio de la temporada ante LAFC, e invicto en sus últimos 11 encuentros (5-0-6) en todas las competencias.

El ex Jugador Más Valioso de la MLS Carles Gil marcó en el minuto 56 por New England, que había perdido cada uno de sus últimos cuatro enfrentamientos con Inter Miami.

El gol de Gil comenzó cuando un saque de banda largo de Will Sands hacia el área fue controlado por Dor Turgeman — quien básicamente dejó el balón justo donde el arremetedor Gil podía alcanzarlo. Gil bombeó la pelota por encima del arquero de Inter Miami, Dayne St. Clair, para abrir el marcador.

Ese tanto llegó apenas un par de minutos después de que Inter Miami creyera haberse adelantado, pero el potente disparo de derecha de Tadeo Allende fue invalidado por una posición adelantada.

Unos 20 minutos después, Inter Miami igualó el partido. Luis Suárez giró y probó un remate cerca de la boca del arco; el tiro rasante fue atajado por el guardameta de New England, Matt Turner. El balón se desvió en la mano de Turner y le quedó servido a Berterame, quien anotó con facilidad para el 1-1.

Hasta entonces, parecía que el Revolution conseguiría su primera victoria en la serie desde el 10 de junio de 2023 — un par de días después de que Messi sorprendiera a muchos en el mundo del fútbol al decir que llegaría a la MLS y se uniría a Inter Miami. Messi no comenzó a jugar realmente con Inter Miami sino hasta varias semanas después.

Inter Miami había superado a New England 16-5 en los cuatro partidos desde aquel duelo de 2023, ganando los cuatro con comodidad.

Messi tuvo algunas buenas oportunidades, incluida una en el minuto 38, cuando — con dos defensores a su espalda — alcanzó un balón que había sido peinado hacia el área.

Messi pareció tropezar apenas un poco al acomodar el balón para su pierna izquierda. Sacó un remate débil y desviado, mirando al cielo y sonriendo con incredulidad después de la jugada.

Intentó colar un tiro de esquina directo a la red a mitad del primer tiempo y volvió a tener una oportunidad aceptable desde unos 12 yardas durante el tiempo añadido de la primera mitad. Ambos disparos fueron controlados sin problemas por Turner, y los equipos se fueron al descanso empatados 0-0.

A Inter Miami le quedan cinco partidos antes de que comience la pausa de siete semanas de la MLS por la Copa Mundial de la FIFA. Ninguno de esos cinco rivales que se avecinan — Orlando, Toronto, Cincinnati, Portland y Philadelphia — tiene récord ganador en este momento.

Toronto (3-3-4) está en .500, mientras que ninguno de los otros cuatro clubes inició la jornada del sábado por encima del 12º puesto en la tabla de su conferencia.

OTROS RESULTADOS

Alexey Miranchuk y Tristan Muyumba anotaron goles en la segunda mitad y el Atlanta United resistió para llevarse una victoria por 2-1 sobre el Toronto FC el sábado.

Prince Owusu anotó un gol tempranero para el CF Montreal y Thomas Gillier lo defendió para asegurar una victoria por 1-0 sobre el New York City FC el sábado, extendiendo la racha sin victorias del club a seis partidos.

David Martínez anotó al principio de la primera mitad y eso fue todo lo que Hugo Lloris necesitó para que el Los Angeles FC pusiera fin a la racha de cuatro victorias consecutivas del Minnesota United con un triunfo de 1-0 el sábado.

Louis Munteanu anotó el primer gol de su carrera al final del segundo tiempo para empatar, y Kye Rowles le siguió con su primer tanto para sellar la remontada del D.C. United, que venció 3-2 al Orlando City el sábado por la noche.

Max Arfsten anotó en el quinto minuto, Patrick Schulte realizó tres atajadas y el Columbus Crew venció al Philadelphia Union 2-0 el sábado por la noche.

Kévin Denkey anotó dos veces en la primera mitad para respaldar a Roman Celentano, y el FC Cincinnati blanqueó a los New York Red Bulls 2-0 el sábado por la noche.

Jayden Nelson anotó en el minuto 13 y Myrto Uzuni añadió un gol en el tiempo de compensación de la primera mitad para que el Austin FC blanqueara al Houston Dynamo 2-0 el sábado por la noche.

Philip Zinckernagel y Hugo Cuypers anotaron dos goles cada uno, Maren Haile-Selassie añadió un gol y una asistencia, y el Chicago Fire goleó al Sporting Kansas City 5-0 el sábado por la noche.

Timo Werner registró dos goles y una asistencia —su tercer partido consecutivo con múltiples contribuciones de gol— el sábado por la noche para ayudar a los Earthquakes de San José a vencer al St. Louis City 3-2 y extender su racha de victorias a seis juegos.

Sam Surridge anotó dos goles, Hany Mukhtar y Ahmed Qasem añadieron un tanto cada uno, y el Nashville SC venció al Charlotte FC 4-2 el sábado por la noche.

Alex Bonetig anotó su primer gol en la MLS en el sexto minuto del tiempo de compensación, Kevin Kelsy añadió un gol y los Portland Timbers vencieron a San Diego FC 2-1 el sábado por la noche.

Jordan Morris registró un gol y una asistencia, Jesús Ferreira anotó un tanto y los Seattle Sounders vencieron al FC Dallas 2-1 el sábado por la noche.

Brian White anotó dos veces, incluyendo un gol en el minuto 85, y los Vancouver Whitecaps vencieron a los Colorado Rapids 3-1 el sábado por la noche.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes