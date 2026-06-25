Rotar o darle más rodaje a su base titular, el dilema de Argentina ante Jordania

Con la clasificación a los dieciseisavos de final en el bolsillo, el vigente campeón del mundo Argentina podría darse el lujo de poner un equipo amuleto en el duelo ante la eliminada Jornada para cerrar la fase de grupos del Mundial.

Suena lógico. Esto les permitiría a los futbolistas que disputaron la mayoría de los minutos en la competencia, entre ellos el capitán Lionel Messi, tomar descanso pensando en la exigencia que tienen por delante.

“La clasificación no nos cambia nada, todos hubiéramos firmado ganar los dos partidos. Ahora analizaremos. La idea es darle la posibilidad de que jueguen la mayoría que se lo merecen y siempre que el partido lo permita, lo haremos”, adelantó el entrenador tras la victoria 2-0 ante Austria el pasado lunes.

Pero la decisión supone un dilema para Scaloni. La estelar actuación de Messi en los dos primeros partidos –anotó los cinco goles del equipo para convertirse en el máximo artillero histórico de la Copa del Mundo con 18—no tapa que la Albiceleste todavía no alcanzó el tope de rendimiento que había mostrado en Qatar 2022, lo cual plantea el interrogante sobre sus fortalezas para enfrentar a rivales más competitivos en los mata-mata que se aproximan.

El duelo del sábado se plantea como la ocasión ideal para ajustar las formas, pero expone a los titulares a un mayor desgaste, sumado al riesgo de tarjetas inoportunas.

Argentina ya se aseguró la cima de la zona con seis puntos en el Grupo J, posición que no corre peligro por los resultados de la última jornada. Austria (3) y Argelia (3), que se medirán en Kansas City, dirimirán el segundo puesto. Jordania, sin unidades, ya firmó la eliminación.

Los vigentes campeones chocarán en dieciseisavos contra el segundo del Grupo H que integran España (4), Uruguay (2), la debutante Cabo Verde (2) y Arabia Saudí (1).

Messi una incógnita, Romero descartado

El capitán jugó prácticamente todos los minutos en lo que va de la competencia. Salió reemplazo en el debut ante Argelia a diez del final tras anotar su primer hat-trick en seis mundiales disputados.

Messi, que cumplió 39 años el miércoles, confesó que se sentía cansado tras anotar los dos goles para la victoria 2-0 ante Austria. La decisión de jugar ante Austria corre por su cuenta. Giovanni Lo Celso y Nicolás Paz están a la espera.

Scaloni sabe de antemano que no podrá contar al menos para este partido con Cristian Romero, reemplazado en el inicio del complemento ante los austríacos por un golpe de rodilla derecha, la misma con la cual llegó lesionado al certamen. Nicolás Otamendi y Marcos Senesi podrían ocupar la zaga si el entrenador también le da descanso a Lisandro Martínez, uno de los futbolistas de mejor rendimiento en lo que va del certamen.

Es muy probable que el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico reaparezca en lugar de Facundo Medina para sumar rodaje tras ausentarse en las dos presentaciones iniciales por una dolencia muscular.

El técnico debe definir si juega Nahuel Molina o Gonzalo Montiel en el lateral derecho. Ese sector de la cancha evidencia algunas falencias, especialmente su aporte en la fase ofensiva.

Pruebas en el mediocampo

Si bien Enzo Fernández ha mostrado un nivel destacado en el rol de conductor, la sociedad que conforma con Alexis Mac Allister está por debajo de su mejor producción hace casi cuatro años en Qatar.

Leandro Paredes y Exequiel Palacios asoman como lógicos reemplazantes, aunque los novatos Valentín Barco y Giuliano Simeone también están en consideración.

Nicolás González era el jugador destinado a reemplazar al extremo Ángel Di María, que se retiró de la selección en 2024, en el Mundial. Pero los problemas físicos del volante ofensivo del Atlético Madrid lo rezagaron y Scaloni optó por Thiago Almada. Sin embargo, González entró en buena forma en los dos primeros partidos y será titular contra los jordanos.

Un ataque sin dueño

El dilema en el centro del ataque vuelve a repetirse.

Lautaro Martínez no aprovechó la oportunidad y Julián Álvarez iría desde el arranque, con la certeza de que una buena actuación le asegurará la titularidad de ahora en más. Un calco de lo que sucedió en Qatar.

La “Araña” no llegó en la mejor condición al Mundial por una lesión de tobillo, sumado a los vaivenes de la novela con el Atlético por su deseo de salir del club.

Si Messi no juega desde el arranque, no había que descartar que ambos compartan el ataque, una opción a la que Scaloni recurrió cuando el 10 estuvo ausente.

José López, artillero del Palmeiras de Brasil, corre de atrás.

Scaloni tomará una decisión este jueves en la primera práctica formal de fútbol antes de enfrentar el próximo compromiso.

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