Para Escocia y otros terceros, empieza una agobiante espera en el Mundial

Los fervientes hinchas del fútbol escocés conocidos como el “Tartan Army” quizá quieran idear algunos cánticos nuevos y enérgicos para apoyar a selecciones como Irak, Egipto, Uzbekistán y España. Tal vez a algunos equipos más, también.

Escocia va a necesitar ayuda.

Los partidos podrían haber terminado para Escocia en este Mundial, salvo uno: el de la espera. Escocia terminó tercera en el Grupo C, lo que no alcanza para avanzar automáticamente, pero podría ser suficiente para quedarse con una de las ocho plazas en los dieciseisavos de final que se asignan a los mejores terceros.

“Hay que esperar, por desgracia. Quizá los resultados nos favorezcan”, señaló el volante escocés Kenny McLean.

Este Mundial cuenta con 48 equipos repartidos en 12 grupos de cuatro. Los equipos que terminan primero y segundo en esos grupos avanzan automáticamente a la fase de eliminación directa, así que asegura llenar 24 plazas para un cuadro de 32 equipos.

Los equipos que terminaron últimos en cada uno de los 12 grupos quedarán eliminados.

Eso deja a 12 terceros para los ocho puesto restantes. Un total de cuatro puntos en la tabla casi con seguridad será suficiente para avanzar; tres también les alcanzaría a muchos equipos. Los empates entre los terceros, sin posibilidad de un desempate por enfrentamiento directo porque están en grupos distintos, se resolverán por diferencia de goles, goles anotados, el ranking de “juego limpio” de la FIFA y el ranking mundial de la FIFA, si fuera necesario.

Bosnia y Herzegovina —que terminó tercera en el Grupo B con cuatro puntos tras una victoria, una derrota y un empate— será uno de esos conjuntos clasificados. Corea del Sur, el tercero del Grupo A tras una victoria y dos derrotas (con una diferencia de goles de -1), casi con seguridad también se encamina a los dieciseisavos de final.

Pero muchos equipos, incluida Escocia (3 puntos, con una diferencia de goles de -3), no tendrán otra opción que quedarse esperando resultados que decidirán su destino. Si Irak, Egipto, Uzbekistán y España ganan todos sus últimos partidos de la fase de grupos, los escoceses probablemente avanzarían. También hay otros caminos. Y también hay incontables maneras de quedarse afuera.

“Cometimos errores, pero eso pasa en el fútbol. Y ahora solo tenemos que esperar que las cosas nos salgan bien”, comentó el defensor escocés Nathan Patterson.

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