El coro homofóbico vuelve en partido de México ante República Checa en el Mundial

Los espectadores del último partido de México en la fase de grupos del Mundial corearon el miércoles un insulto homofóbico que anteriormente ha derivado en multas y otras sanciones contra la federación de fútbol del país.

La palabra malsonante pudo escucharse en el estadio Azteca hacia el final del primer tiempo, cuando el portero checo Matej Kovar realizó un saque de meta.

El cántico le ha costado a México cientos de miles de dólares en multas impuestas por la FIFA. Se popularizó hace aproximadamente 25 años y se utiliza para intimidar a los porteros cuando realizan saques desde su arco.

Se volvió viral en el Mundial de 2014 en Brasil y se escuchó de nuevo en Rusia 2018, cuatro años después en Qatar. Ha persistido pese a los intentos de la federación mexicana de fútbol por detenerlo.

México ya había avanzado a la fase de eliminación directa como ganador del Grupo A antes de golear 3-0 a Chequia.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa