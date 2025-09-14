Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Rojos caen a 2 juegos y medio del comodín de la LN tras barrida 7-4 de los A's

Associated Press
Domingo, 14 de septiembre de 2025 19:26 EDT
ROJOS ATLÉTICOS
ROJOS ATLÉTICOS (AP)

El novato Nick Kurtz conectó uno de los cuatro jonrones de los Atléticos, un cuadrangular de dos carreras en la quinta entrada que llevó a los Atléticos a vencer el domingo 7-4 a Cincinnati, logrando una barrida de tres juegos que dejó a los Rojos a dos 1/2 juegos del último comodín de la Liga Nacional.

Jacob Wilson, Colby Thomas y Brent Rooker también conectaron jonrones para los Atléticos (70-80), quienes superaron un déficit de 3-0 en la cuarta entrada y superaron su total de victorias de 2024 con 12 juegos restantes.

El dominicano Noelvi Marte conectó un jonrón en la primera entrada contra el novato cubano Luis Morales y Will Benson agregó un cuadrangular de dos carreras en la segunda.

Morales (4-1) permitió tres carreras y cuatro hits en cinco entradas. Justin Sterner permitió el jonrón de Sal Stewart al inicio de la octava y Michael Kelly lanzó una novena perfecta para su primer salvamento en las Grandes Ligas.

Lodolo permitió cinco carreras y ocho hits en cinco 1/3 entradas.

Relacionados

Por los Atléticos, el boricua Darell Hernaiz de 3-1.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in