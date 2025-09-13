Atléticos vencen 3-0 a los Rojos con dos jonrones de Carlos Cortes

Carlos Cortes conectó un par de jonrones en solitario, Lawrence Butler abrió con un cuadrangular y los Atléticos vencieron 3-0 a los Rojos de Cincinnati 3-0 el viernes por la noche después de que el abridor de los A's, J.T. Ginn, saliera en la quinta entrada por una lesión.

Butler llegó a 20 vuelacercas en el tercer lanzamiento de Brady Singer para darle la ventaja a los Atléticos. Cortes impactó el segundo pitcheo de Singer en el tercer inning y lo mandó al jardín central para una ventaja de 2-0 y luego el novato volvió a jonronear contra Chase Burns en el octavo.

Ginn salió después de una aparente lesión en la pierna en el quinto episodio. Dio bases por bolas consecutivas a TJ Friedl y Gavin Lux antes de salir con Elly De La Cruz en el plato. Tyler Ferguson retiró al dominicano De La Cruz con una línea suave y luego ponchó a Austin Hays.

Ferguson (4-2) ponchó a tres en una entrada y dos tercios. Sean Newcomb ponchó a los tres bateadores en el noveno para su cuarto salvamento en su carrera y el segundo de esta temporada.

Singer (13-10) permitió dos carreras en tres hits y una base por bolas en seis entradas. Burns hizo su primera aparición en cinco semanas después de sufrir una distensión en el flexor derecho.

De La Cruz conectó un sencillo en el tercer inning antes de robar su base número 35 para unirse a Delino DeShields (1990-92 con los Expos), Vince Coleman (1985-87 con los Cardenales) y Bert Daniels (1910-12 con los Yankees) como los únicos jugadores en alcanzar 35 en cada una de sus primeras tres temporadas.

Los Rojos perdieron la oportunidad de acercarse a medio juego de los Mets por el último comodín de la Liga Nacional.

Por los Rojos, los dominicanos Elly de la Cruz de 4-1, Miguel Andújar de 2-0.

Por los Atléticos, el puertorriqueño Darell Hernaiz de 3-0.

