Kurtz conecta grand slam más largo de MLB esta temporada y Atléticos vencen 11-5 a Rojos

Associated Press
Domingo, 14 de septiembre de 2025 01:43 EDT
ROJOS ATLÉTICOS
ROJOS ATLÉTICOS (AP)

Nick Kurtz disparó un grand slam de 493 pies, el jonrón más largo en Las Mayores esta temporada, y los Atléticos aplastaron a Hunter Greene el sábado por la noche para una victoria de 11-5 sobre los Rojos de Cincinnati.

Brent Rooker también conectó un cuadrangular y el novato Carlos Cortes bateó un jonrón de dos carreras, su tercer cuadrangular en dos juegos, mientras los Atléticos le propinaban a Cincinnati otra costosa derrota. Jacob Wilson aportó un par de dobles impulsadores.

Greene, un All-Star el año pasado, fue castigado con cinco carreras, cuatro hits y cuatro bases por bolas en dos 1/3 entradas ineficaces, elevando su efectividad de 2.59 a 3.01.

Con la oportunidad de ganar terreno en una reñida carrera por el comodín, los Rojos (74-74) perdieron su segundo juego consecutivo ante los Atléticos (69-80) y se mantuvieron 1 1/2 juegos detrás de los tambaleantes Mets de Nueva York por el último puesto de playoffs de la Liga Nacional.

San Francisco está a medio juego de los Mets.

Por los Rojos, el dominicano Noelvi Marte de 5-1.

Por los Atléticos, el boricua Darell Hernaiz de 3-2 con dos anotadas.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

