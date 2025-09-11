Neto y Trout llevan a los Angelinos a una victoria de 4-3 sobre los Mellizos

Zach Neto conectó un jonrón de dos carreras, Mike Trout impulsó otras dos y los Angelinos de Los Ángeles vencieron 4-3 a los Mellizos de Minnesota el miércoles.

El elevado de sacrificio de Trout en la octava entrada llevó a Bryce Teodosio al plato para darle a los Angelinos una ventaja de 4-3. Teodosio conectó un triple al tope de la barda del jardín central, por encima de la cabeza de James Outman.

Trout también pegó un sencillo productor en la tercera entrada y anotó con el cuadrangular de Neto contra el abridor Taj Bradley para poner a Los Ángeles adelante 3-1. Fue el 26to vuelacercas del año para Neto.

Byron Buxton empató el partido con un cuadrangular de dos carreras en la sexta, su 31er jonrón de la campaña.

Outman también bateó un jonrón, un doble y realizó un par de atrapadas saltando para los Mellizos. Pero cayeron a 64-82 y aseguraron su primer récord perdedor desde 2022.

Robert Stephenson (2-0), el quinto relevista de los Angelinos, consiguió un out para llevarse la victoria. Kenley Jansen ponchó a dos en una novena perfecta para lograr su 27mo salvamento.

Cole Sands (3-4) cargó con la derrota.

Bradley permitió tres carreras y cuatro hits en seis entradas y un tercio en las que ponchó a cinco.

Por los Angelinos, los venezolanos Sebastián Rivero de 3-1 con una anotada, Oswald Peraza de 3-0 y Luis Rengifo de 2-0.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.