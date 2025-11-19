Roger Federer es elegido al Salón de la Fama del Tenis Internacional

No sorprenderá a nadie que haya prestado atención durante el último cuarto de siglo: Roger Federer fue elegido al Salón de la Fama del Tenis Internacional en su primer año de elegibilidad, se anunció el miércoles en la sede de Rhode Island.

El primer hombre en ganar 20 títulos de Grand Slam en individuales, y parte de una era de grandeza sin precedentes junto a sus rivales Rafael Nadal y Novak Djokovic —durante lo que Federer denominó “un tiempo dorado para el tenis”— fue el único candidato en recibir suficiente apoyo en la categoría de jugadores para la clase del Salón de 2026.

Los jugadores pueden ser considerados después de cinco años fuera del circuito y necesitan ser seleccionados por el 75% del grupo de votación, que incluye a medios de comunicación de tenis, historiadores, líderes de la industria, miembros del Salón y aficionados. El Salón no revela los resultados de la votación.

La comentarista de televisión y periodista Mary Carillo, quien también fue jugadora, fue elegida en la categoría de contribuyentes. La ceremonia de inducción es en agosto.

“Siempre he valorado la historia del tenis y el ejemplo establecido por aquellos que vinieron antes que yo”, dijo Federer. “Ser reconocido de esta manera por el deporte y por mis compañeros es profundamente conmovedor”.

Es uno de los ocho hombres con un Grand Slam de carrera, acumulando ocho campeonatos en Wimbledon, seis en el Abierto de Australia, cinco en el Abierto de Estados Unidos y uno en el Abierto de Francia.

“No predije que iba a tener tantos títulos importantes”, dijo Federer una vez en una entrevista con The Associated Press. “Esperaba tal vez tener uno, para ser honesto, al principio de mi carrera”.

El primer título de Slam de Federer llegó en el All England Club en 2003, y rompió el entonces récord de Pete Sampras para un hombre de 14 títulos importantes al ganar Wimbledon en 2009, derrotando a Andy Roddick 16-14 en el quinto set de la final. Federer reclamó su vigésimo en el Abierto de Australia de 2018.

“No siento realmente que esté jugando por los récords”, dijo Federer una vez a la AP. “Juego este juego porque lo amo”.

Su cuenta de Grand Slam eventualmente fue superada por Nadal, quien llegó a 22 antes de retirarse el año pasado a los 38 años, y Djokovic, quien tiene 24 y aún está activo a los 38.

Con un formidable golpe de derecha y servicio, un estilo de juego agresivo en toda la cancha y un juego de pies que hacía que todo pareciera tan fácil, Federer ganó 103 torneos y 1.251 partidos en individuales, totales superados en el juego masculino solo por Jimmy Connors en la era Open, que comenzó en 1968.

Federer terminó cinco años en el puesto número uno en el ranking ATP, pasó un récord de 237 semanas consecutivas y un total de 310 ocasiones en el primer lugar, llevó a Suiza al título de la Copa Davis en 2014 y se asoció con Stan Wawrinka para una medalla de oro en dobles en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Un embajador del juego que a menudo respondía preguntas en inglés, francés y alemán suizo en conferencias de prensa, Federer jugó su último partido en Wimbledon en 2021. Le faltaba un mes en ese momento para cumplir 40.

Su anuncio de retiro llegó al año siguiente; se despidió jugando dobles junto a Nadal en la Laver Cup, un evento que la empresa de gestión de Federer fundó.

En el camino, Federer se estableció como un modelo para atletas más jóvenes como Carlos Alcaraz, de 22 años, el actual número uno que posee seis trofeos de Slam.

“La elegancia que ha mostrado en la cancha, fuera de la cancha —cómo trató a las personas, a todos; un tipo realmente humilde— todo lo que hace, lo hace con elegancia”, dijo Alcaraz. “Aprecio eso. Llevó el juego a otro nivel... eso es lo que más admiro”.

En el apogeo de sus poderes, Federer alcanzó un récord de diez finales consecutivas de Grand Slam de 2005 a 2007, ganando ocho. Ese dominio se extendió a aparecer en 18 de 19 finales de Slam; también logró rachas de 23 semifinales y 36 cuartos de final en torneos importantes.

Djokovic ha llamado a esos “resultados que no parecían humanos”.

Según el Salón, Carillo fue la primera mujer en comentar regularmente en transmisiones de tenis y fue corresponsal de “Real Sports” de HBO. Ganó seis premios Emmy y tres premios Peabody y fue incluida en el Salón de la Fama de la Transmisión Deportiva en 2018.

“He tenido el privilegio de pasar mi carrera compartiendo las historias de este magnífico juego”, dijo Carillo, “y si he abierto alguna puerta en el camino, hará que este día en agosto sea aún más significativo”.

La boleta del próximo año incluirá a los remanentes Juan Martín del Potro y Svetlana Kuznetsova en la categoría de jugadores, mientras que Serena Williams y Ash Barty, quienes jugaron sus últimos partidos en 2022, serán elegibles para el Salón por primera vez.

