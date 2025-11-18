Draymond Green recibe advertencia de la NBA tras confrontación con fan, según fuente de AP

El delantero de Golden State, Draymond Green, recibió una advertencia de la NBA después de casi enfrentarse con un aficionado durante la victoria de los Warriors por 124-106 sobre los Pelicans de Nueva Orleans, dijo el martes una persona con conocimiento de la situación.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque la NBA no ha anunciado la advertencia.

El aficionado, que se identificó como Sam Green, de 35 años, de Nueva Orleans, llevaba una camisa tipo polo negra con el logo de los Pelicans. Estaba de pie y animando después de que Draymond Green fuera sancionado por una falta de tiro mientras defendía al delantero de los Pelicans, Herb Jones, durante el partido del domingo.

Mientras los jugadores comenzaban a tomar sus posiciones para los tiros libres de Jones, Draymond Green se acercó al aficionado y se paró a solo unos centímetros de él mientras hablaban, con el aficionado extendiendo los brazos a cada lado.

Los oficiales rápidamente se interpusieron entre ellos y alejaron a Draymond Green mientras los acomodadores se reunían y hablaban con el aficionado.

“Simplemente seguía llamándome mujer. Fue un buen chiste al principio, pero no puedes seguir llamándome mujer”, dijo Green aclarando más tarde que el aficionado lo llamaba “con un nombre de mujer”.

“Tengo cuatro hijos y uno en camino", agregó Green. "Simplemente no seas irrespetuoso”.

Draymond Green dijo que el oficial del partido, Courtney Kirkland, le dijo: “Lo tengo. Lo he escuchado una y otra vez. Lo has manejado bien. No te metas en problemas. Yo me encargaré de ello. Courtney fue genial”.

Sam Green dijo que estaba molestando a Draymond Green con cánticos de “Angel Reese”, porque varios de los primeros rebotes de la estrella de los Warriors resultaron de sus fallos a corta distancia, comenzando con una posesión de Golden State en la que Green falló cinco tiros seguidos y recuperó los primeros cuatro. Draymond Green terminó con ocho puntos y diez rebotes.

Sam Green dijo que la estrella de la NBA le gritó obscenidades y amenazó con golpearlo si continuaba con las burlas de “Angel Reese”, una referencia a la estrella de la WNBA y exjugadora de LSU que estableció varios récords de rebotes en LSU y la SEC.

“No estaba usando obscenidades y que él caminara fuera de la cancha para venir y ponerse en mi cara de esa manera, fue un poco inquietante”, dijo Sam Green, quien recibió una advertencia por parte de los acomodadores pero se le permitió permanecer en su asiento de primera fila.

Draymond Green, conocido por recibir faltas técnicas, multas y expulsiones por su personalidad confrontacional y emocionalmente volátil en la cancha, ha sido multado en el pasado por interactuar con aficionados.

En 2022, fue multado con 25.000 dólares por lo que la NBA describió como “dirigir lenguaje obsceno hacia un aficionado”.

Green ha sido crítico con el comportamiento de los aficionados, diciendo que enfrentan relativamente pocas consecuencias por decir cosas inapropiadas, y de hecho están motivados a hacerlo por el hecho de que los jugadores pueden ser multados por interactuar con ellos.

Green dijo el domingo por la noche que está acostumbrado a las burlas en los partidos fuera de casa y que generalmente no le molestan.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes