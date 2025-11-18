Collignon remonta y Bélgica toma ventaja 1-0 sobre Francia en la Copa Davis

Raphael Collignon remontó para vencer a Corentin Moutet 2-6, 7-5, 7-5 para darle a Bélgica una ventaja de 1-0 sobre Francia, campeona en diez ocasiones, en su serie del martes de cuartos de final de la Copa Davis.

Ambas naciones regresan a esta etapa de la competición por equipos desde que fue renovada en 2019. La edición de Bologna es la sexta edición del evento que se decide en un sitio neutral.

Moutet jugó un tenis sólido hasta el duodécimo juego del segundo set, cuando cometió dos dobles faltas y falló un punto fácil en la red tras intentar un golpe entre las piernas, perdiendo su servicio mientras Collignon forzaba un desempate.

Un escenario similar se desarrolló en el tercer set cuando Collignon logró el quiebre decisivo en el juego final.

"Fue un partido loco", dijo Collignon.

El francés Arthur Rinderknech enfrenta a Zizou Bergs en el segundo partido de individuales. Las series se juegan al mejor de tres partidos: dos individuales y uno de dobles.

Francia ha ganado sus últimos cuatro encuentros con Bélgica, incluyendo la final de 2017.

El ganador enfrentará a la número 1, Italia, o Austria en la semifinal del viernes. Los últimos dos cuartos de final se llevarán a cabo el jueves, incluyendo a la número 2, Alemania, contra Argentina, y España contra la República Checa, cabeza de serie número cuatro.

España está sin el mejor clasificado Carlos Alcaraz, quien se retiró más temprano el martes debido a una lesión en el tendón de la corva.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes