Los Tigres afrontan un reto difícil tras traspasar al as Tarik Skubal a los Dodgers

Los Tigres de Detroit se despidieron de su as Tarik Skubal y ahora deben centrar su atención en unos inciertos dos últimos meses de la temporada, mientras intentan impulsar su camino a los playoffs sin su mejor jugador.

Los Tigres traspasaron al vigente ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana por segundo año consecutivo a los Los Angeles Dodgers a cambio de tres prospectos de ligas menores, en un acuerdo que se cerró tarde el sábado por la noche.

“El béisbol tiene una forma curiosa de ponerte a prueba para que lidies con el cambio. A veces eso es difícil, a veces es parte del juego y parte del negocio. Estos muchachos se han vuelto insensibles a algunas de las emociones que vienen con ello”, señaló el mánager de los Tigers, A.J. Hinch el domingo antes del cierre de la serie contra los Atléticos.

Seguir adelante sin Skubal es el desafío definitivo. La selección de novena ronda del draft de 2018 se convirtió en uno de los mejores lanzadores del béisbol, al ganar el Cy Young en 2024 y 2025 y registrar una efectividad de 2,40 en las últimas tres temporadas.

Skubal tiene marca de 7-5 esta temporada con una efectividad de 2,79 y 116 ponches en 96 2/3 entradas, y tuvo un gran impacto en el vestuario. Pero, con su condición de agente libre prevista para después de la temporada, los Tigres optaron por canjearlo por los derechos de ligas menores River Ryan y Brady Smith, además del jardinero Zyhir Hope.

Hinch señaló que era importante que los jugadores valoraran lo que Skubal le dio al equipo, sin dejar de entender la tarea que tienen por delante.

“Hoy no iba a lanzar. Así que tenemos que ser un poco fríos: hay que seguir adelante e ir a jugar el partido de hoy, en el que él no iba a influir, pese a la pérdida de su presencia en nuestro vestuario. Le tenemos muchísimo respeto por lo que aportó cada día: su preparación, su actitud, su deseo de ganar. Ese impacto no se va con él cuando se sube a un avión para irse a otro equipo. Lo que sí se va es el día a día, y vamos a tener que encontrar la manera de superarlo”, dijo Hinch.

La noticia del traspaso se conoció durante la victoria de Detroit por 8-6 sobre los A’s el sábado por la noche, y muchos jugadores se enteraron por primera vez por aficionados cerca del dugout durante el juego. Skubal estaba de regreso en el vestuario, más allá de la cerca del jardín central, en el estadio de ligas menores donde juegan los A’s, cuando recibió la noticia, lo que hizo imposible que los jugadores se enteraran directamente por él hasta después del partido.

Pero lograron concentrarse en el juego y sacar la victoria.

“El equipo lo ha manejado muy bien. En la previa del traspaso, pensé que bloqueamos el ruido de manera increíble. Incluso en la sexta entrada, cuando todos nos gritan desde las gradas que traspasamos a nuestro mejor lanzador, creo que mantuvimos la concentración y mantuvimos lo principal como lo principal. Creo que como equipo todavía creemos en nosotros mismos y sabemos que definitivamente no estamos fuera de esto”, dijo el primera base Spencer Torkelson.

El traspaso llegó en un momento incierto para los Tigres, que se han recuperado de un inicio lento de temporada para colocarse a 2 1/2 juegos del último puesto de comodín, después de ganar los dos primeros partidos de esta serie.

El cotizado prospecto Max Clark fue ascendido desde las ligas menores el viernes y ha aportado cinco hits, dos dobles, un jonrón y tres carreras impulsadas en dos juegos. Pero el equipo también retiró a Casey Mize de su apertura programada este fin de semana, por si es traspasado antes de la fecha límite del lunes.

“Es un lugar raro, raro. Hemos jugado un béisbol realmente bueno los últimos dos días. Traspasamos a nuestro mejor jugador. Dice que estamos a 2 1/2, pero obviamente todavía hay muchos equipos a los que superar, así que sin duda es una situación extraña”, expresó Mize.

La tarea ahora será intentar regresar a los playoffs sin Skubal, después de que perdieron en el Juego 5 de la serie divisional en las dos últimas temporadas. Skubal abrió ambas derrotas. Tuvo una mala salida y cargó con la derrota en 2024 contra Cleveland. Tuvo una gran salida la temporada pasada con 13 ponches en seis entradas contra Seattle, pero el bullpen desperdició una ventaja de 2-1 y los Tigers terminaron perdiendo 3-2 en 15 entradas.

Skubal dijo el sábado por la noche, tras el traspaso, que le dolía no poder ayudar a darle a Detroit su primer título de la Serie Mundial desde 1984.

“En los últimos años, no nos acercamos ni de lejos a lo que hemos hecho sin Tarik Skubal. Espero que nuestra afición lo valore, aunque quizá no haya terminado de la manera que todos querían”, afirmó Mize.

Los aficionados de los Tigres podrían tener la oportunidad de ver a Skubal de nuevo más adelante este mes, cuando los Dodgers visiten Detroit del 28 al 30 de agosto.

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