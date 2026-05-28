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Rodríguez lanza 5 sólidas entradas y Angelinos siguen en racha al vencer 7-1 a Tigers

Dave Hogg
ANGELINOS TIGRES
ANGELINOS TIGRES (AP)

Grayson Rodriguez lanzó cinco sólidas entradas y los Angelinos de Los Ángeles vencieron 7-1 a los Tigres de Detroit el jueves para lograr su quinta victoria en seis juegos.

Los Angelinos ganaron series consecutivas por primera vez esta temporada, al barrer a Texas en casa antes de ganar dos de tres en Detroit.

Detroit tiene marca de 4-18 desde el 4 de mayo y ha perdido siete series seguidas.

Rodriguez (2-1) permitió una carrera con dos hits y dos bases por bolas en cinco entradas. Ponchó a cinco.

Jack Flaherty (0-7) cedió tres carreras con seis hits y una base por bolas en 5 2/3 entradas, mientras ponchaba a nueve.

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Los Tigres tomaron ventaja de 1-0 con un jonrón solitario del dominicano Wenceel Pérez en la segunda, pero Los Ángeles respondió con tres carreras en la quinta.

Jo Adell abrió con un doble y llegó a tercera con un lanzamiento descontrolado con un out. El venezolano Sebastian Rivero empató el juego con un sencillo impulsor, y Donovan Walton también conectó un sencillo.

Trout le dio a los Angels una ventaja de seis carreras con un doble de dos carreras en la novena.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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