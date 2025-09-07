Stay up to date with notifications from The Independent

Rodríguez conecta dos jonrones, Raleigh logra su 52º, y los Mariners vencen a los Braves 10-dos

Associated Press
Sábado, 06 de septiembre de 2025 23:18 EDT
MARINEROS BRAVOS
MARINEROS BRAVOS (AP)

El dominicano Julio Rodríguez conectó dos de los cinco jonrones de Seattle, Cal Raleigh bateó su cuadrangular número 52 del año, liderando las Grandes Ligas, y los Marineros vencieron el sábado por la noche 10-2 a los Bravos de Atlanta.

Rodríguez, quien se fue de 4-3 con cuatro carreras impulsadas, tuvo su tercer juego de la temporada con múltiples jonrones y el séptimo de su carrera.

Rodríguez y el venezolano Eugenio Suárez conectaron jonrones contra el cubano Daysbel Hernández (4-3) en la séptima entrada para impulsar a los Marineros a su segunda victoria en sus últimos nueve juegos mientras mantienen el último puesto de comodín de la Liga Americana.

Suárez continuó atormentando a los Bravos esta temporada, ya que ahora tiene 11 hits en 29 turnos (.379) con ocho carreras impulsadas, cinco bases por bolas y cinco jonrones contra Atlanta.

Hurston Waldrep permitió dos carreras con dos hits, cinco bases por bolas y cinco ponches en cinco entradas.

El abridor de los Marineros, Bryce Miller, permitió dos carreras con cinco hits, dos bases por bolas y seis ponches en cinco 1/3 entradas. Gabe Speier (3-3) lanzó 2/3 de entrada en relevo.

Por los Marineros, el mexicano cubano Randy Arozarena de 2-1 con dos anotadas. Los dominicanos Jorge Polanco de 3-1 con una anotada y Victor Robles de 4-1.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

