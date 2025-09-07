Kwan impulsa carrera decisiva en la 9ª con hit dentro del cuadro y Guardianes superan 3-2 a Rays

Steven Kwan conectó un rodado al campocorto en la novena entrada para impulsar la carrera de la ventaja y los Guardianes de Cleveland superaron el sábado 3-2 a los Rays de Tampa Bay.

Los Guardianes ganaron su segundo encuentro consecutivo y aseguraron la serie de la temporada contra Tampa Bay. Cleveland también rebasó a los Rays por un juego en la carrera por el comodín de la Liga Americana y se colocó juego y medio detrás de Seattle, que ocupa el último puesto de otorga un boleto de playoffs.

Hunter Gaddis (2-2) lanzó una octava entrada sin carreras para llevarse la victoria y Cade Smith consiguió los últimos tres outs para su décimo salvamento.

El cerrador de los Rays, Pete Fairbanks (4-5), permitió una anotación en la novena para cargar con la derrota.

El abridor de los Rays, Shane Baz, extendió su racha de entradas sin permitir carreras a 14 antes de flaquear en la cuarta. Golpeó al dominicano José Ramírez con un lanzamiento, caminó a Kyle Manzardo y permitió un sencillo a Nolan Jones antes de que Daniel Schneemann conectara un doble que impulsó dos carreras.

Baz lanzó cinco entradas, en las que toleró dos carreras y cinco hits con una base por bolas y ocho ponches.

Josh Lowe respondió en la quinta con su décimo jonrón de la temporada —y el tercero en sus últimos ocho juegos— para acercar a los Rays a una carrera. Tristan Gray conectó un doble en la sexta y anotó la carrera del empate en un roletazo del cubano Yandy Díaz para una jugada de selección.

Por los Guardianes, los dominicanos Ángel Martínez de 1-0, Ramírez de 3-1 con una anotada. El venezolano Gabriel Arias de 3-1.

Por los Rays, el cubano Díaz de 4-1 con una remolcada. El dominicano Junior Caminero de 4-0.