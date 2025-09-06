Remontada de Bravos sorprende a Marineros metidos en mala racha

Chris Sale lanzó seis innings y dos tercios con solidez, Ozzie Albies bateó de 4-3 con una carrera impulsada y los Bravos de Atlanta se valieron de un racimo de tres anotaciones en el octavo inning para vencer el viernes 4-1 a los Marineros de Seattle.

Los Marineros, que poseen por ahora el último pasaje de comodín de la Liga Americana, perdieron por sexta vez en siete juegos durante su actual gira de nueve compromisos.

El estallido de los Bravos convirtió en ganador a Tyler Kinley (5-3), quien lanzó la octava entrada sin permitir carreras. Kinley tiene 12 apariciones consecutivas en blanco para los Bravos y ha cedido sólo uno carrera en 15 juegos desde que fue adquirido a los Rockies de Colorado.

El cubano Raisel Iglesias lanzó una novena entrada perfecta para su 24º salvamento.

Sale, en su segunda apertura desde que se perdió 62 juegos por una costilla rota, permitió una carrera y cuatro hits con nueve ponches y sin bases por bolas en 92 lanzamientos.

Jurickson Profar se fue de 4-2 con dos carreras anotadas. Abrió la octava con un doble y luego anotó con un sencillo de Matt Olson. Albies impulsó a Olson con un triple y anotó gracias a un sencillo de Drake Baldwin.

Los Bravos estaban ganando 1-0 cuando Sale fue relevado con un corredor en primera y dos outs en la séptima. Dominic Canzone y el venezolano Leo Rivas conectaron sencillos ante Dylan Lee para empatar el juego 1-1.

Enseguida, Lee ponchó a Harry Ford. Fue el primer turno al bate de la carrera de Ford en la MLB.

Por los Marineros, el cubano-mexicano Randy Arozarena de 3-0. Los dominicanos Julio Rodríguez de 4-0, Jorge Polanco de 4-2 con una anotada. Los venezolano Eugenio Suárez de 4-0, Rivas de 3-2 con una remolcada.

Por los Bravos, el dominicano Marcell Ozuna de 4-1.