Rockies contratan a DePodesta, famoso por 'Moneyball', para dirigir operaciones de béisbol

Los Rockies decidieron contratar a Paul DePodesta, famoso por "Moneyball", de los Browns de Cleveland de la NFL para dirigir las operaciones de béisbol, informó una persona con conocimiento de la decisión a The Associated Press.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el jueves porque el equipo no ha anunciado la contratación.

DePodesta, quien inspiró al personaje de Jonah Hill en la película "Moneyball", regresa al béisbol después de casi 10 años con los Browns. Fue nombrado director de estrategia de Cleveland en 2016.

Durante sus casi 20 temporadas en MLB, fue el único ejecutivo en ganar títulos divisionales con cinco organizaciones diferentes: Mets de Nueva York, Padres de San Diego, Atléticos de Oakland, Dodgers de Los Ángeles y Cleveland.

Toma el relevo de Bill Schmidt, quien renunció tras una temporada de 43-119 que coqueteó con la peor marca de todos los tiempos en la historia de MLB. Los Rockies necesitan una transformación después de convertirse en el primer equipo con tres temporadas consecutivas de 100 derrotas desde Houston en 2011-13.

En sus casi 10 temporadas con los Browns, DePodesta no tomó decisiones de personal, pero trabajó con la oficina principal y el cuerpo técnico en la selección de jugadores durante la agencia libre en marzo y el draft de la NFL en abril.

Los Browns tuvieron un récord de 57-101-1 durante el mandato de DePodesta, incluidos los playoffs, y su porcentaje de victorias de .362 fue el cuarto más bajo de la liga. Hubo dos apariciones en playoffs, pero también una racha de 1-31 en 2016 y 2017. El equipo de 2017 acabó 0-16, la tercera franquicia sin victorias en la historia de la NFL desde 1976.

En 2020, encabezó la búsqueda que llevó a las contrataciones del gerente general Andrew Berry y el entrenador Kevin Stefanski. El dúo llegó a los playoffs en 2020, incluyendo la primera victoria de postemporada de la franquicia desde 1994, y nuevamente en 2023.

Aunque los procesos de DePodesta ayudaron en la selección de Myles Garrett en 2017 y Baker Mayfield un año después, también estuvo involucrado en el canje de 2022 con Houston por el quarterback Deshaun Watson, que resultó en que los Browns enviaran tres selecciones de primera ronda a los Texans.

DePodesta jugó béisbol y fútbol americano en Harvard, luego comenzó su carrera en el béisbol en 1996 en Cleveland como pasante en desarrollo de jugadores. Fue cazatalentos avanzado de las grandes ligas en 1997-98 y más tarde asistente especial del gerente general.

En 1999, se unió a los Atléticos como asistente del gerente general de Billy Beane. Fue una figura clave en el libro de 2003 "Moneyball" sobre la carrera por el comodín de los A's en 2001, con el autor Michael Lewis escribiendo: "Paul era un graduado de Harvard. Paul parecía y sonaba más como un graduado de Harvard que como un hombre de béisbol". En la película de 2014 del mismo nombre, Hill interpretó a un personaje ficticio, Peter Brand, que compartía el trasfondo analítico de DePodesta pero no su experiencia deportiva.

DePodesta aprovechó su experiencia con los Atléticos para una etapa de dos años como gerente general de los Dodgers. Luego fue a San Diego desde 2006 hasta 2010, donde ascendió a vicepresidente ejecutivo.

DePodesta llegó a los Browns desde los Mets, donde fue vicepresidente de desarrollo de jugadores y búsqueda de talentos amateur de 2011 a 2015. Los Mets alcanzaron la Serie Mundial en 2015 antes de perder ante los Reales de Kansas City.

Walker Monfort, vicepresidente ejecutivo de los Rockies, prometió al final de la temporada traer una nueva voz desde fuera de la organización y darle autonomía con una nueva visión para transformar una franquicia que terminó 50 juegos detrás de los Dodgers, campeones de la Serie Mundial, en el Oeste de la Liga Nacional. Los Rockies nunca han ganado un título de división.

La primera tarea para DePodesta será el nombramiento de un mánager. Los Rockies despidieron a Bud Black en mayo después de un inicio de 7-33 y promovieron a Warren Schaeffer para ocupar su lugar. Schaeffer tuvo un récord de 36-86 el resto del camino mientras los Rockies evitaron por poco la peor marca en la era moderna del béisbol.

___

El escritor de deportes de AP Pat Graham en Denver contribuyó a esta historia.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/mlb