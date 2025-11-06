Los Padres de San Diego contratan al ex relevista Craig Stammen como mánager

Los Padres de San Diego han contratado al ex relevista Craig Stammen como su nuevo manager.

Stammen firmó el jueves un contrato de tres años para comenzar su primer experiencia como piloto en el béisbol profesional.

El veterano relevista derecho se retiró como jugador con los Padres en agosto de 2023, y la temporada pasada trabajó como asistente del cuerpo técnico del equipo de las Grandes Ligas y del departamento de operaciones de béisbol dirigido por el gerente general A.J. Preller.

Stammen, de 41 años, reemplaza a Mike Shildt, quien se retiró el 13 de octubre después de sólo dos temporadas al mando. Los Padres ganaron al menos 90 juegos y llegaron a los playoffs en ambas temporadas bajo la dirección de Shildt, quien citó agotamiento y cansancio al anunciar su salida.

Los Padres llevaron a cabo una búsqueda a fondo para encontrar al reemplazo de Shildt, entrevistando a figuras como Albert Pujols, Nick Hundley y Rubén Niebla, veterano coach de pitcheo de San Diego. Stammen es el quinto manager a tiempo completo de los Padres desde el inicio de la temporada 2016.

Stammen lanzó siete temporadas para los Nacionales de Washington y seis más para los Padres como jugador, sirviendo como relevista en todas menos sus dos primeras temporadas en las Grandes Ligas. Era conocido por su efectivo sinker.

Los Padres atraviesan su periodo más largo de éxito en la historia de la franquicia, con cuatro apariciones en los playoffs en los últimos seis años, gracias a estrellas como Fernando Tatís Jr. y Manny Machado. Sin embargo, Preller debe tomar varias decisiones importantes sobre el roster en las próximas semanas, ya que jugadores clave exploran la agencia libre y es probable que pierdan pitchers talentosos en un club que ganó 90 juegos la temporada pasada.

___

