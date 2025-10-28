Rockets consiguen su primera victoria de la temporada al aplastar 137-109 a los Nets

Tari Eason anotó 22 puntos, Alperen Sengun añadió 21 tantos, seis rebotes y seis asistencias, y los Rockets de Houston consiguieron su primera victoria de la temporada al vencer el lunes 137-109 a los Nets de Brooklyn.

Kevin Durant consiguió 19 puntos contra su antiguo equipo, que cayó a una marca de 0-4. Eason encestó cinco triples desde el banquillo y su compañero de reserva Reed Sheppard añadió 15 unidades y ocho asistencias.

Houston perdió en dos tiempos extra contra Oklahoma City en el inicio de la temporada y luego cayó por cuatro puntos contra Detroit en su segundo juego, pero este partido nunca estuvo cerrado.

Los Rockets lideraron 42-25 con efectividad del 62,5% en el primer cuarto, luego superaron a los Nets 32-17 en el tercero para extender una ventaja de 11 puntos al medio tiempo a 103-77.

La ventaja creció a 33 puntos en el cuarto cuarto. Amen Thompson tuvo 12 puntos y ocho asistencias.

Terance Mann anotó 21 unidades y Michael Porter Jr. tuvo 18 para los Nets, quienes perdieron en San Antonio un día antes y el lunes mostraron poca energía. Day'Ron Sharpe salió del banquillo para aportar 17 puntos y 12 tablas.

