Spurs se mantienen invictos con victoria 118-107 ante Nets

AP Noticias
Domingo, 26 de octubre de 2025 17:17 EDT
Victor Wembanyama tuvo 31 puntos, 14 rebotes y seis bloqueos, y los Spurs de San Antonio se recuperaron después de desperdiciar una ventaja de 26 puntos para vencer el domingo 118-107 a los Nets de Brooklyn y mantenerse invictos.

El novato de San Antonio, Dylan Harper, anotó 20 unidades, incluidos siete en el último cuarto para sofocar la remontada de Brooklyn.

Los Spurs mejoraron a 3-0 después de revelar discretamente un banner para honrar al entrenador de larga data Gregg Popovich y sus 1.390 victorias en la temporada regular. Fiel a su personalidad humilde, el entrenador del Salón de la Fama no quiso una ceremonia para conmemorar el banner ni para honrarlo a él, y la franquicia atendió sus palabras como lo ha hecho durante tres décadas.

Cam Thomas anotó 40 tantos para empatar a Kevin Durant en el tercer lugar de la lista de carrera de los Nets con diez juegos de 40 puntos, detrás de Vince Carter (17) y Kyrie Irving (14).

Michael Porter Jr. agregó 16 puntos y Nic Claxton tuvo diez para Brooklyn, que permaneció sin victorias al comenzar su segunda temporada bajo el entrenador Jordi Fernández.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

