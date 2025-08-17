Ritsu Dōan brilla en su debut con Eintracht Frankfurt en la Copa de Alemania

El delantero japonés Ritsu Dōan anotó dos veces en su debut con el Eintracht Frankfurt que venció el domingo 5-0 al FV Engers de la quinta división en la primera ronda de la Copa de Alemania.

El equipo de divisiones inferiores logró mantener a raya al conjunto de Dino Toppmöller durante la mayor parte del primer tiempo hasta que Jean-Matteo Bahoya y Dōan anotaron en rápida sucesión antes del descanso. Dōan volvió a marcar después. Elye Wahi y Paxten Aaronson completaron la goleada cerca del final.

Dōan se unió a Frankfurt hace diez días desde el rival de la Bundesliga, Freiburg, para compensar la venta de Hugo Ekitiké al Liverpool.

Frankfurt no contó con Mario Götze, quien aún se está recuperando de una lesión, y el portero Kevin Trapp, quien se espera que se una al Paris FC tras su ascenso a la primera división en Francia.

Se espera que Frankfurt firme a Michael Zetterer del Werder Bremen como reemplazo de Trapp. Zetterer lloró al despedirse de los aficionados del Bremen tras la derrota del equipo en Arminia Bielefeld el viernes.

Frankfurt comienza su campaña en la Bundesliga contra Bremen el 23 de agosto.

También el domingo, el club de segunda división Paderborn derrotó 3-1 al Viktoria Colonia de tercera división.

Borussia Mönchengladbach enfrenta al Atlas Delmenhorst de quinta división y el Schalke visita al Lokomotiv Leipzig entre los otros partidos que se jugarían más tarde.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes