Sencillo de Yastrzemski en la 10ma entrada guía a Bravos a victoria 3-2 ante Medias Rojas

Mike Yastrzemski abrió la décima entrada con un sencillo al jardín izquierdo para impulsar al corredor automático Ha-Seong Kim, y los Bravos de Atlanta, el mejor equipo de las mayores, superaron el viernes 3-2 a los Medias Rojas de Boston.

El colombiano Didier Fuentes (3-0) lanzó la décima entrada y retiró a Mickey Gasper con una línea al campocorto cuando había dos corredores en base para terminar el episodio.

El novato Tyler Samaniego (0-2) laboró el décimo por los Medias Rojas, que han perdido cuatro de cinco duelos y no han anotado más de tres carreras en un juego durante ese tramo.

Drake Baldwin y Michael Harris II conectaron jonrones por los Bravos, que han ganado cinco de seis y mejoraron a 15-7 en casa.

El mexicano Marcelo Mayer de Boston conectó un jonrón en la séptima para empatar el juego 2-2.

El cerrador cubano de los Bravos, Raisel Iglesias, dejó a dos corredores varados en una novena entrada de 20 lanzamientos que extendió su racha sin permitir carreras a 13 2/3 innings esta temporada y a 26 1/3 desde la campaña pasada.

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