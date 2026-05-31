Revancha de 1999: Spurs vs. Knicks por el título NBA tras verse en la final de la Copa NBA

La última vez que los Knicks de Nueva York llegaron a las Finales de la NBA, los Spurs de San Antonio fueron el rival y, casualmente, contaban con un pívot generacional que se encaminaba por primera vez a la serie por el título.

Déjà vu.

En aquel entonces, para los Spurs, era Tim Duncan. Esta vez, para los Spurs, es Victor Wembanyama. Aquí vamos de nuevo: San Antonio vs. Nueva York es el duelo de las Finales de la NBA de 2026, con unos Spurs que buscan volver a la cima del baloncesto por sexta vez y unos Knicks que persiguen su primer campeonato en 53 años.

El Juego 1 se disputa el miércoles en San Antonio.

Es un enfrentamiento atractivo por muchísimas razones —entre ellas, es una revancha del partido por el campeonato de la Copa NBA de esta temporada, que ganaron los Knicks. Tiene el atractivo de una capital global como Nueva York, incorpora el elemento internacional con una superestrella francesa como Wembanyama y prolonga una era de paridad como la que la liga nunca había visto.

Gane quien gane esta serie, será la octava franquicia distinta en conquistar el título en las últimas ocho temporadas, lo que ampliará la racha más larga de este tipo en la historia de la NBA. Toronto ganó en 2019, seguido por los Lakers de Los Ángeles en 2020, luego Milwaukee en 2021, Golden State en 2022, Denver en 2023, Boston en 2024, Oklahoma City el año pasado, y ahora se sumará a esa lista Nueva York o San Antonio.

La victoria de los Spurs en Oklahoma City el sábado por la noche extendió otra parte del rompecabezas de la paridad: ningún campeón defensor siquiera ha regresado a las Finales de la NBA desde que Golden State ganó en 2018 y volvió en 2019.

Los Knicks intentan lograr algo que no se consigue desde los tiempos de Willis Reed, Walt Frazier, Dave DeBusschere, Bill Bradley, Earl Monroe y Phil Jackson: ganarlo todo. Desde la última vez que los Knicks conquistaron el título, 17 franquicias distintas (18 si se considera por separado a Thunder y a los SuperSonics de Seattle, como prefieren algunos aficionados) han celebrado campeonatos, con los Lakers de Los Ángeles ganando 11 coronas en ese lapso, Boston siete, Chicago seis y Golden State cinco.

Ahora mismo son el tema de conversación en New York, después de asegurar su primer viaje a las Finales desde 1999. El ambiente era muy distinto hace un mes, cuando New York perdía 2-1 ante Atlanta tras derrotas consecutivas por un punto en los Juegos 2 y 3 de su serie de primera ronda.

Desde entonces, Nueva York tiene marca de 11-0, ganando casi todos esos partidos por paliza. Y si el equipo no escuchó el ruido negativo de la Ronda 1, tampoco puede escuchar todos los elogios desbordantes que llegan ahora, comentó el escolta de los Knicks Jalen Brunson.

“Cuando se dicen cosas negativas sobre ti, es importante ignorarlas”, señaló Brunson. “Cuando se dicen cosas positivas sobre ti, es fácil leerlas para sentirte bien. Pero no puedes hacer una cosa y no la otra. Simplemente bloquéalo lo mejor que puedas”.

La serie

Técnicamente, los equipos quedaron 1-1 entre sí. Nueva York ganó dos de los tres enfrentamientos, pero el duelo de la final de la NBA Cup —en esencia, un partido 83 en una temporada de 82— no cuenta en ningún registro ni estadística oficial de la liga.

Ambos equipos ganaron en casa ante el otro esta temporada. Julian Champagnie encestó 11 triples y Wembanyama anotó 31 puntos para liderar a los Spurs en una remontada y una victoria 134-132 sobre Nueva York el 31 de diciembre. Los Knicks se despegaron en el cuarto periodo para ganar 114-89 el 1 de marzo, cortando la racha de 11 triunfos seguidos de San Antonio, y además ganaron la final de la Cup en Las Vegas.

Las probabilidades

Como era de esperarse, los Spurs —que tienen la ventaja de localía— son los favoritos iniciales para ganar la serie. El sábado por la noche aparecían con una cuota de -210, lo que significa que los apostadores tendrían que arriesgar 210 dólares para ganar 100.

Los Knicks tenían una cuota de +170.

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