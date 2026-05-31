Wembanyama y los Spurs vencen 111-103 al Thunder en el juego 7 y llegan a las Finales de la NBA

Victor Wembanyama y los Spurs de San Antonio comenzaron las finales de la Conferencia Oeste con una victoria en Oklahoma City y terminaron la serie de la misma manera.

Los campeones han sido destronados. Wembanyama y los Spurs se dirigen a las Finales de la NBA.

Wembanyama anotó 22 puntos, Julian Champagnie consiguió 18 de sus 20 mediante triples y los Spurs vencieron la noche del sábado por 111-103 al Thunder de Oklahoma City, desafiando pronósticos muy adversos para ganar un Juego 7 como visitantes.

Stephon Castle anotó 16 puntos y De’Aaron Fox aportó 15. Dylan Harper sumó 12 y Keldon Johnson y Devin Vassell terminaron con 11 cada uno para los Spurs, que se dirigen a las Finales de la NBA por primera vez desde 2014.

Recibirán a los Knicks de Nueva York en el Juego 1 la noche del miércoles.

Shai Gilgeous-Alexander encabezó al Thunder con 35 puntos, pero por octava temporada consecutiva la NBA tendrá un nuevo campeón.

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