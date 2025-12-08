Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

República Dominicana recibirá a los Tigres en Santo Domingo antes del Clásico Mundial

AP Noticias
Lunes, 08 de diciembre de 2025 17:37 EST
MLB DOMINICANA
MLB DOMINICANA (AP)

La República Dominicana recibirá a los Tigres de Detroit para un par de juegos de exhibición el 3 y 4 de marzo antes del Clásico Mundial de Béisbol.

Los juegos se llevarán a cabo en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo, anunció el martes el comisionado de béisbol Rob Manfred. Los juegos serán dedicados a la memoria de las víctimas del colapso el 8 de abril del techo del club nocturno Jet Set de Santo Domingo.

Octavio Dotel, ex lanzador de Grandes Ligas, y la hermana del ex jugador Nelson Cruz estuvieron entre las más de 200 personas que fallecieron.

Cruz, el gerente general de la selección dominicana, y Albert Pujols, el mánager del equipo, asistieron a una conferencia de prensa con Manfred para hacer el anuncio durante las reuniones de invierno. La idea comenzó con una discusión la temporada baja pasada entre Cruz y Omar Minaya, asistente especial de los Yankees de Nueva York y ex gerente general de los Mets de Nueva York y los Expos de Montreal.

Como parte del evento, MLB y el promotor UEPA donarán a la Cruz Roja Dominicana.

Relacionados

La República Dominicana debutará en el Clásico el 6 de marzo contra Nicaragua, como parte de un grupo que también incluye a Israel, los Países Bajos, Nicaragua y Venezuela.

Aunque se han jugado partidos de entrenamiento de primavera en la República Dominicana, no ha sido sede de partidos de temporada regular.

___

Deportes AP: https://apnews.com/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in