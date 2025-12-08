Jeff Kent es elegido al Salón de la Fama del béisbol; Bonds, Clemens y Valenzuela quedan fuera

Jeff Kent fue elegido al Salón de la Fama del béisbol el domingo por el comité de la era contemporánea, el mexicano Fernando Valenzuela no alcanzó los votos necesarios y las estrellas manchadas por esteroides Barry Bonds y Roger Clemens quedaron una vez más marginados.

Kent apareció en 14 de 16 boletas, dos más de las 12 necesarias para el mínimo del 75%.

El boricua Carlos Delgado recibió nueve votos, seguido por Don Mattingly y Dale Murphy con seis cada uno.

Bonds, Clemens, Gary Sheffield y el mexicano Fernando Valenzuela recibieron menos de cinco votos cada uno.

Kent será inducido al salón en Cooperstown, Nueva York, el 26 de julio junto con cualquier otro elegido por la Asociación de Escritores de Béisbol de América, cuya votación se anunciará el 20 de enero.

Segunda base cinco veces All-Star, bateó .290 con 377 jonrones y 1.518 carreras impulsadas a lo largo de 17 temporadas con Toronto (1992), los Mets de Nueva York (1992-96), Cleveland (1996), San Francisco (1997-2002), Houston (2003-04) y los Dodgers de Los Ángeles (2005-08).

Sus 351 jonrones como segunda base son la mayor cantidad para un jugador en esa posición.

Kent recibió el 15.2% en su primera aparición en la boleta de la BBWAA en 2014 y un máximo del 46.5% en la última de sus diez veces en la boleta en 2023.

El Salón en 2022 reestructuró sus comités de veteranos por tercera vez en 12 años, estableciendo paneles para considerar la era contemporánea desde 1980 en adelante, así como la era clásica. La era contemporánea del béisbol tiene boletas separadas para jugadores y otra para managers, ejecutivos y árbitros.

Cada comité se reúne cada tres años. Los managers, ejecutivos y árbitros contemporáneos serán considerados en diciembre de 2026, los candidatos de la era clásica en diciembre de 2027 y los jugadores de la era contemporánea nuevamente en diciembre de 2028.

Bajo un cambio anunciado por el Salón en marzo pasado, los candidatos que recibieron menos de cinco votos no son elegibles para la boleta de ese comité durante el próximo ciclo de tres años. Un candidato que es eliminado, reaparece más tarde en una boleta y nuevamente recibe menos de cinco votos, sería excluido de futuras apariciones en la boleta.

Bonds y Clemens no lograron ser elegidos en 2022 en su décima y última aparición en la boleta de la BBWAA, cuando Bonds recibió 260 de 394 votos (66%) y Clemens 257 (65.2%). Sheffield recibió el 63.9% en su voto final de la BBWAA en 2024, obteniendo 246 votos y quedando a 43 de distancia.

Bonds negó haber usado conscientemente drogas para mejorar el rendimiento y Clemens sostiene que nunca usó PEDs. Sheffield dijo que no sabía que las sustancias que usó durante el entrenamiento antes de la temporada 2002 contenían esteroides.

El jardinero siete veces MVP de la Liga Nacional y 14 veces All-Star, Bonds estableció el récord de jonrones en su carrera con 762 y el récord de la temporada con 73 en 2001.

Ganador de siete premios Cy Young, Clemens tuvo un récord de 354-184 con una efectividad de 3.12 y 4,672 ponches, tercero detrás de Nolan Ryan (5,714) y Randy Johnson (4,875).

La boleta de diciembre de 2027 es la primera oportunidad para que Pete Rose aparezca en una boleta del Salón después de que el comisionado de béisbol Rob Manfred decidiera en mayo que la suspensión permanente de Rose terminó con su muerte en septiembre de 2024. El Salón prohíbe que cualquier persona en la lista de inelegibles permanentes aparezca en una boleta.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes