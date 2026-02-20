Relevista de Rays Edwin Uceta no se sintió bien al probar su hombro

El relevista dominicano de Tampa Bay Edwin Uceta, quien se retiró del Clásico Mundial de Béisbol por una molestia en el hombro derecho, no se sintió muy bien el jueves, cuando lo puso a prueba jugando como receptor.

“Estaba bien pero, a medida que avanzó, lanzando a mayor distancia, no se sintió muy bien", informó el manager Kevin Cash, citado por el diario Tampa Bay Times. "Probablemente dejaremos que un médico lo revise y vea cómo está”.

Uceta, un lanzador de rectas potentes, hizo 70 apariciones como relevista con los Rays la temporada pasada, en la que tuvo una marca de 10-3 y una efectividad de 3,70. El derecho de 28 años fue elegible por primera vez para el arbitraje salarial este receso de temporada y ganó su caso para cobrar 1.525.000 dólares, frente a los 815.000 de la temporada pasada, en lugar de la propuesta de 1,2 millones de los Rays.

Había planeado lanzar por República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol, pero se abstuvo por las molestias que sintió antes de presentarse a los entrenamientos de pretemporada con los Rays.

Uceta podría asumir el rol de cerrador de los Rays tras la salida de Pete Fairbanks, quien se marchó en el receso a Miami como agente libre.

Uceta llegó por primera vez a Tampa Bay como agente libre antes de la temporada 2024. Anteriormente tuvo apariciones en las Grandes Ligas con los Dodgers de Los Ángeles (2021), Arizona (2022) y los Mets de Nueva York (2023).

Abridor del juego inaugural

Los Rays anunciaron que el derecho estelar Drew Rasmussen será el abridor del juego inaugural en San Luis el 26 de marzo.

Rasmussen tuvo una foja de 10-5 con una efectividad de 2,76 en 31 aperturas la temporada pasada, cuando fue seleccionado al Juego de Estrellas por primera vez. Completó la campaña en su regreso tras un procedimiento de sujeción interna de ligamentos.

Fue su tercer procedimiento importante en el codo, después de haberse sometido en dos ocasiones a la cirugía Tommy John.

San Luis fue también el escenario donde Rasmussen concretó su regreso el 7 de agosto de 2024, casi 15 meses después de la cirugía más reciente. Lanzó dos entradas sin permitir carreras para cerrar ese duelo.

