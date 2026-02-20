Comisionado de NBA habla con gerentes sobre opciones contra 'tanking', dicen fuentes de AP

La NBA avanza con la esperanza de adoptar nuevas políticas para la próxima temporada que den a los equipos muchas menos razones para sumar derrotas intencionalmente, dijeron el jueves dos personas con conocimiento de los planes.

El comisionado Adam Silver manifestó el fin de semana pasado, durante las actividades del Juego de Estrellas de la liga, que “toda posible solución... para detener este comportamiento” está sobre la mesa. Silver dio detalles de varias opciones posibles a los gerentes generales de la liga el jueves, en una llamada, según las personas que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque la liga no ha anunciado públicamente ningún plan específico.

ESPN fue el primer medio en informar que Silver habló con los gerentes generales sobre los planes de la liga.

Nada está definido y una de las personas que habló con la AP señaló que ya hay muchas ideas sobre la mesa. Entre algunas de las propuestas está la de fijar las probabilidades de la lotería a partir de una fecha determinada, lo que dejaría a los equipos sin motivo para no buscar el triunfo en las últimas semanas de una temporada.

Es probable que el tema se aborde más a fondo el mes próximo, en una reunión de la Junta de Gobernadores.

Perder a propósito, una práctica conocida como “tanking”, ha sido un tema central de conversación en toda la NBA durante las últimas semanas, y el Jazz de Utah recibió una multa de 500.000 dólares “por conducta perjudicial para la liga” —en concreto, por dejar en el banquillo a Lauri Markkanen y Jaren Jackson Jr. en los cuartos periodos de dos partidos.

La liga indicó que el Jazz lo hizo “a pesar de que estos jugadores, por lo demás, podían seguir en la cancha y los resultados de los partidos seguían en duda”.

La NBA multó también a los Pacers de Indiana con 100.000 dólares por violar la Política de Participación de Jugadores al no utilizar a ciertos integrantes —incluido Pascal Siakam, quien cumple la definición de “estrella” según esa política— en un duelo realizado a principios de este mes ante Utah.

La liga ha abordado el asunto muchas veces a lo largo de los años, incluida la modificación del formato de la lotería, la incorporación de la Política de Participación de Jugadores y la imposición de multas severas —como la de 750.000 dólares aplicada a los Mavericks de Dallas en 2023, cuando dejaron fuera a la mayoría de sus jugadores clave en un partido al final de la temporada pese a que aún tenían posibilidades de llegar a los playoffs.

“Creo que lo estamos encarando de dos maneras. Una es, de nuevo, centrarnos en el aquí y el ahora, en el comportamiento que estamos viendo de nuestros equipos y hacer todo lo que podamos para recordarles cuál es su obligación con los aficionados y con sus equipos socios”, dijo Silver durante el fin de semana del Juego de Estrellas. “Pero, en segundo lugar... el comité de competición empezó a principios de este año a reexaminar todo el enfoque sobre cómo funciona la lotería del draft.

“Queremos una competencia justa, queremos sistemas justos y, sobre todo, tener presentes a los aficionados y su expectativa de que vamos a ofrecer el mejor producto posible”, afirmó.

