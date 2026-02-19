Relevista venezolano de Dodgers Brusdar Graterol se perderá el inicio de la temporada

El relevista venezolano de los Dodgers de Los Ángeles, Brusdar Graterol, no se espera que esté listo para el inicio de la temporada.

El equipo tomará con calma el regreso del derecho de 27 años tras someterse a una cirugía por un desgarro del labrum. Graterol lanzó por última vez para los Dodgers en la Serie Mundial de 2024.

El manager de Los Angeles, Dave Roberts, les comentó a los reporteros el miércoles que Graterol, de potente recta, no estará en el roster activo para el día inaugural.

Graterol fue operado del hombro derecho en noviembre de 2024, poco después de participar en tres partidos de la Serie Mundial en la que los Dodgers superaron a los Yankees de Nueva York. Sus únicos otros juegos con Los Ángeles ese año fueron siete apariciones como relevista (con efectividad de 2,45 en siete entradas y un tercio) durante la temporada regular, cuando se perdió tiempo por una inflamación en el hombro y una distensión en el tendón de la corva.

En enero aceptó un contrato de 2,8 millones de dólares para esta campaña para evitar el arbitraje salarial. Puede convertirse en agente libre la próxima temporada baja.

Graterol tiene marca de por vida de 11-9, con una efectividad de 2,78 y 11 salvamentos. Ha lanzado apenas 181 entradas en cinco temporadas con los Dodgers, aunque registró una efectividad de 1,20 en 2023, cuando estableció máximos de su carrera con 67 entradas y un tercio de labor y 68 apariciones.

Los Dodgers adquirieron a Graterol procedente de Minnesota al inicio de los entrenamientos de primavera en 2020, en un canje que envió a Kenta Maeda a los Mellizos.

