Reece y Taukei'aho anotan sendos pares de tries y 'All Blacks' apabullan 41-24 a Argentina

El ala Sevu Reece anotó dos tries en la primera mitad y el hooker Samisoni Taukei'aho añadió dos en la segunda para que Nueva Zelanda arrollara el sábado 41-24 a Argentina en su partido inaugural del Campeonato de Rugby.

Los tries de Reece a los 9 y 43 minutos enmarcaron una primera mitad en que los "All Blacks" anotaron cuatro para irse al descanso con una ventaja de 31-10.

El medio scrum Cortez Ratima anotó tras una penetración del fullback Will Jordan y el tercera línea Ardie Savea logró su 30º try en un test, abultando su récord de todos los delanteros neozelandeses.

Argentina regresó al partido con más fuerza y mejores sensaciones en la segunda mitad. Consiguió un magnífico try en solitario desde un scrum por parate del flyhalf Tomás Albornoz, quien anotó 14 puntos, y otro por cuenta del tercera línea Joaquín Oviedo cuando los All Blacks estaban con 14 hombres. Oviedo es oriundo de Córdoba, donde los Pumas jugaban por primera vez en 11 años.

Los All Blacks han tendido a diluir su desempeño en los partidos en la segunda mitad, pero lograron detener el impulso de Argentina y reconstruir su ventaja con un rápido doblete del hooker suplente Samisoni Taukei'aho.

Argentina estuvo mayormente privada de posesión en la primera mitad, aunque logró un try del ala Rodrigo Isgro.

Con un enfoque más directo en la segunda mitad, Argentina presionó a los All Blacks y los forzó a cometer errores que concedieron penales. La línea de fondo de los All Blacks careció de sincronización y cohesión durante la mayor parte del partido.

"Hablamos sobre comenzar bien. Creo que lo hicimos y terminamos la segunda mitad bastante fuerte, con una especie de declaración allí", consideró el capitán de los All Blacks, Scott Barrett.

"En la segunda mitad fuimos un poco lentos y un poco de indisciplina alimentó su juego y permitió que la multitud los apoyara más. Me alegra que los muchachos que terminaron el encuentro pudieran ganar algunos duelos, obtener algo de territorio y llevarse la victoria".

Los equipos se enfrentarán nuevamente en la segunda ronda en Buenos Aires el próximo sábado.

