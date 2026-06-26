Reece James se perderá el partido de Inglaterra ante Panamá en el Mundial; Rice y Anderson probables

El lateral derecho Reece James se perderá el partido del sábado contra Panamá con el que Inglaterra cierra la fase de grupos del Mundial debido a una lesión en el tendón de la corva. En tanto, los mediocampistas Declan Rice y Elliott Anderson aún podrían ver acción, mientras que el extremo Bukayo Saka podría salir como titular por primera vez en el torneo.

James se lesionó durante el empate 0-0 del martes contra Ghana, y el entrenador Thomas Tuchel describió la lesión como leve. James no viajó a Nueva Jersey con el resto del equipo y permaneció en la sede de entrenamiento de Inglaterra en Kansas City.

“Se encuentra en un programa acelerado de rehabilitación", declaró Tuchel el viernes."Creemos firmemente que estará disponible en el torneo”.

Inglaterra venció a Croacia 4-2 antes de empatar con Ghana, quedando en posición para avanzar a la ronda de eliminación directa por sexta ocasión en los últimos siete Mundiales. El cuadro inglés terminaría en la cima del Grupo L con una victoria o incluso un empate, dependiendo del resultado entre Croacia y Ghana. Inglaterra podría enfrentarse a Congo o Senegal el miércoles en los dieciseisavos de final en Atlanta, aunque también podría avanzar como equipo segundo o tercero del grupo.

Tuchel señaló que aún se desconoce la disponibilidad de James para la siguiente fase.

Djed Spence podría pasar de la banda izquierda a la derecha el sábado y Tuchel podría insertar a Nico O’Reilly, Jarrell Quansah o Ezri Konsa por la derecha. Konsa fue titular en los dos primeros partidos como defensa central.

Rice y Anderson participaron en la sesión de entrenamiento del viernes.

“Tuvieron molestias menores después del partido, pero tuvieron tiempo suficiente para recuperarse”, explicó Tuchel.

Panamá quedó eliminada luego de perder contra Ghana y Croacia. Los Canaleros no han logrado superar la fase de grupos en sus dos participaciones en el Mundial.

“En realidad no importa si Panamá sigue en la competición o no", afirmó el defensor inglés Marc Guéhi. "Su objetivo siempre es el mismo: intentar hacerlo lo mejor posible y darle un orgullo a su país”.

Inglaterra goleó a Panamá 6-1 en la fase de grupos del Mundial de 2018, gracias a un triplete de Harry Kane.

“Es un partido difícil contra un equipo al que es muy complicado desarmar. Casi no han permitido ocasiones", comentó Tuchel. "No es la nación futbolística más famosa o más conocida, el nombre más astuto del fútbol, pero son fuertes. Pueden jugar sin ninguna presión”.

Saka podría ser titular después de recuperarse de un problema en el tendón de Aquiles. Ingresó al minuto 72 contra Croacia y en el 65 contra Ghana, y sería su primer inicio desde la final de la Liga de Campeones el 30 de mayo.

“Acordamos con Bukayo y, en particular con los médicos, y en una cooperación muy estrecha con Arsenal que esta era la manera de ir poniéndolo a punto", indicó Tuchel. "Ya no tiene ningún dolor, ninguna molestia y está listo para jugar y listo para ser titular”.

Rice jugó con la pantorrilla izquierda vendada ante Ghana. Salió amonestado contra las Estrellas Negras y otra tarjeta amarilla lo dejaría fuera de los dieciseisavos de final.

“Tiene la experiencia suficiente para manejarlo, pero somos conscientes de ello”, explicó el entrenador.

Posible transferencia de Elliott Anderson al City no es un problema

Cualquier examen médico que Anderson necesite para concretar un traspaso del Nottingham Forest al Manchester City se realizaría después del partido del sábado.

"Estamos enfocados en su recuperación y en tenerlo disponible para entrenar", destacó Tuchel. "La realidad es que los traspasos siguen ocurriendo en el fútbol mundial mientras nosotros estamos jugando, y los grandes traspasos llevan su tiempo, así que entendemos que hay cosas que pasan tras bambalinas, y por supuesto facilitaremos ese traspaso después del partido y no antes”.

Podría ser el último partido del entrenador de Panamá, Thomas Christiansen, con el equipo Thomas Christiansen se convirtió en entrenador de Panamá en 2020 y no está seguro de su situación una vez que expire su contrato el 31 de julio.

“Me gustaría irme con algo y hacer historia, ojalá una historia positiva, no una historia negativa", afirmó. "Hemos clasificado a Panamá a su segundo Mundial. Es un motivo de orgullo para mí, pero también tengo este sabor agridulce. Como no conseguimos un gol, no conseguimos una victoria, aunque jugamos bien, tenemos sentimientos encontrados”.

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