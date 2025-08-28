La salida de Ben Johnson a los Bears desde los Lions mantiene viva rivalidad en el Norte de la NFC

Ninguna de las otras siete divisiones en la actual configuración de la NFL puede reclamar rivalidades más ricas o fuertes que el Norte de la Conferencia Nacional, donde el grupo que representa a cuatro orgullosos estados del corazón del país acumulará más de 370 temporadas combinadas en la liga después de este año.

Los Bears de Chicago, Packers de Green Bay y Lions de Detroit son tres de las cinco franquicias más antiguas de la NFL. Los relativamente nuevos Vikings de Minnesota ingresaron en 1961, mucho antes de que existiera el Super Bowl o de que el hombre llegara a la luna.

Chicago y Green Bay fueron esencialmente los archienemigos originales de la liga. Los Vikings han establecido un patrón en el siglo XXI de recoger exjugadores de los Packers, desde el quarterback miembro del Salón de la Fama Brett Favre hasta el actual corredor titular Aaron Jones.

Los Lions, que han languidecido durante mucho tiempo, han elevado recientemente la intensidad de sus rivalidades con los otros tres conjuntos, con títulos de división consecutivos que de repente los convierten en un rival a quien los demás apuntan en su calendario en cuanto éste se publica.

Ben Johnson hizo el último movimiento para agitar los sentimientos dentro del Norte de la NFC.

El ex coordinador ofensivo de los Lions, quien diseñó y dirigió el libro de jugadas para el equipo con más puntos en la NFL la temporada pasada, cruzó el Lago Michigan en enero para convertirse en entrenador en jefe de los Bears.

“Siempre he admirado lo que este lugar podría ser", dijo Johnson en su conferencia de prensa de presentación. "Los he enfrentado dos veces al año durante las últimas seis temporadas y realmente sentí que están cerca de superar el obstáculo”.

Abróchate el cinturón, Ben.

Con todo el potencial que ha heredado en su nuevo equipo, este debutante en el cargo liderará un equipo que terminó último en 2024 detrás de tres conjuntos que tuvieron un récord combinado de 30-11 durante la temporada regular.

Los Lions, Vikings y Packers perdieron su primer duelo de playoffs, avivando aún más sus deseos de mejorar y provocando varias adiciones específicas para los tres clubes con el fin de abordar debilidades particulares.

Los Lions siguen bien armados

Perdieron la inteligencia y el liderazgo de Johnson y del coordinador defensivo Aaron Glenn, quien se convirtió en entrenador en jefe de los Jets de Nueva York. Fue parte del personal que supervisó a los Lions para terminar con marca de 15-2 la temporada pasada.

Pese a las bajas, el entrenador Dan Campbell ha dicho que éste es el mejor equipo que ha tenido en cinco años.

“No va a haber nada fácil al respecto. Pero cada año haces esto y simplemente te das cuenta,”, dijo Campbell. “Ganar esta división, ése siempre va a ser el objetivo”.

Un QB debutante en los Vikings

El debut de J.J. McCarthy con los Vikings pone directamente en el centro de atención al quarterback, quien vivirá un reinicio de su carrera.

Sam Darnold asumió hábilmente el papel mientras los Vikings tenían una foja de 14-3. En tanto, la décima selección general en el draft de 2024 se limitó a reuniones y rehabilitación durante su año de novato después de una lesión de rodilla en la pretemporada.

McCarthy tiene una línea ofensiva reforzada frente a él, una defensiva feroz detrás de él y un vestuario lleno de admiradores a pesar de no haber jugado un solo partido en la temporada regular.

“Toda la organización lo tiene en alta estima", dijo el nuevo centro Ryan Kelly. "Pero no es ni de cerca el estándar que él mismo se impone".

Los Packers tienen mucha confianza y potencial

Los Packers fueron el mejor equipo en tercer lugar de su división en la liga el año pasado con 11-6, trayendo de vuelta un núcleo joven liderado por el mariscal de campo Jordan Love que tiene un camino claro para un ascenso continuo. También tienen aspiraciones de campeonato.

“Tienes que entender lo que está frente a nosotros", dijo el gerente general Brian Gutekunst. "Tenemos un muy buen equipo de fútbol americano, la capacidad de estar allí, y tienes que aprovechar eso”.

Hacer que los Bears avancen más rápido es uno de los principales objetivos de Johnson

Una de las atracciones con los Bears que Johnson mencionó al describir su entusiasmo por asumir el trabajo es la presencia de Caleb Williams, la primera selección general del draft de 2024, cuyo año de novato fue un viaje accidentado. Los Bears tuvieron varios tropiezos en el último cuarto y perdieron siete veces por seis puntos o menos. También tenían la costumbre de comenzar los partidos con lentitud, lo que contribuyó a un final de 5-12, un patrón que aún era evidente durante la pretemporada.

“Estamos en una misión ahora mismo para asegurarnos de que eso no se convierta en un tema recurrente ni constante”, dijo Johnson.

Marcas en el calendario

Las rivalidades de división se reactivarán de inmediato. Los Lions, que han ganado seis de los últimos siete enfrentamientos ante los Packers, abren en Green Bay el 7 de septiembre. La noche siguiente, McCarthy hace su debut con los Vikings contra los Bears en Chicago.

Los Lions tienen siete partidos televisados a nivel nacional, incluyendo el que jugarán en casa contra Green Bay en Acción de Gracias y el que disputarán en Minnesota en Navidad. Los Vikings tienen sus últimos dos compromisos en casa, terminando contra los Packers.

También juegan dos partidos consecutivos fuera de casa en un campo neutral. Serán el primer equipo con dos duelos internacionales en dos países diferentes en semanas consecutivas: contra Pittsburgh en Dublín el 28 de septiembre y ante Cleveland en Londres el 5 de octubre.

Filadelfia, el campeón defensor del Super Bowl, aparece en cada calendario del Norte de la NFC, incluyendo un duelo en Green Bay el lunes 10 de noviembre por la noche. Los Bears visitan a los Eagles en el partido del Viernes Negro, difundido por Amazon Prime Video. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes