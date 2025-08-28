Guardianes de Cleveland liberan a Carlos Santana cerrando su tercera etapa con el equipo

El tercer período de Carlos Santana con los Guardianes de Cleveland ha llegado a su fin.

Los Guardianes anunciaron el jueves que han liberado al veterano primera base, poniendo al jugador de 39 años disponible en el mercado para equipos que buscan añadir un bate veterano a su alineación.

Santana firmó un contrato de un año en diciembre y ha aparecido en 116 juegos para Cleveland esta temporada. Conectó 11 jonrones con 52 carreras impulsadas, mientras registraba un promedio de bateo de .225, un porcentaje de embasado de .316 y un porcentaje de slugging de .333.

Ha jugado 11 de sus 16 temporadas con los Guardianes, incluyendo cada una de sus primeras ocho. También ha jugado para Kansas City, Filadelfia, Minnesota, Pittsburgh, Seattle y Milwaukee.

Ganó un Bate de Plata de la Liga Americana y fue All-Star en 2019 durante su segundo período en Cleveland, y obtuvo un Guante de Oro de la Liga Americana en 2024 con los Mellizos.

Los días de Santana parecían contados en el último mes, ya que perdió tiempo de juego ante jugadores más jóvenes, incluidos Kyle Manzardo y C.J. Kayfus.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.